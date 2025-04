Alfredo Cornejo reclamó una reforma fiscal para mejorar la competitividad y atraer inversiones

Alfredo Cornejo-gobernadores Cordoba-Entre Rios (1).jpg Alfredo Cornejo junto a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en el panel en el que participó en Bariloche.

Encuentro en Bariloche para explorar chances del mercado asegurador

Este encuentro reúne a destacados líderes del sector, expertos en innovación, economistas, y analistas políticos y geopolíticos para abordar las temáticas más relevantes de la actualidad.

En ese marco, el mandatario mendocino formó parte del panel "Federalismo en acción: perspectivas regionales sobre desarrollo y asegurabilidad” junto a sus pares de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Córdoba, Martín Llaryora. El espacio fue moderado por el dirigente industrial José Urtubey y, en la oportunidad, se propuso debatir sobre políticas públicas, infraestructura, riesgos y su impacto en el ecosistema asegurador.

Al ser consultado sobre el escenario global y cómo debe posicionarse la Región Centro del país para seguir siendo motor del modelo exportador argentino, Cornejo puso de relieve las limitaciones que impone el diseño federal del país y reclamó una mayor articulación entre Nación y provincias para garantizar el desarrollo económico y el sostenimiento de funciones esenciales del Estado.

"Nuestro diseño constitucional es muy federal en teoría, pero le deja al gobierno nacional los principales instrumentos de la política económica”, afirmó el mandatario, al señalar que las provincias, a pesar de ser responsables de áreas fundamentales como la educación, la salud, la seguridad y la justicia, cuentan con escasas herramientas para impulsar el desarrollo económico por sí solas. “Alguien tiene que decir cómo se van a financiar estas funciones sustantivas, que no las va a hacer el mercado, sino los Estados provinciales”, agregó.

En ese sentido, destacó que, si bien celebra el rumbo económico del país, considera que aún hay muchos temas por resolver. Al respecto, señaló: "No quiero bajarle el precio al éxito del gobierno nacional, pero la verdad es que era de sentido común hacer algunas cosas que se han hecho, y hay que decirlo, porque durante mucho tiempo no se hicieron”. A pesar de ello, insistió en que "no podemos quedarnos en eso, porque la agenda urge y el mundo cambia constantemente. Si no tenemos flexibilidad, vamos a quedar a contramano”.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la cuestión fiscal, sobre la cual remarcó la necesidad de avanzar con una reforma impositiva integral que simplifique el sistema y alivie la carga tributaria tanto para el sector productivo como para los ciudadanos. "Estamos plagados de impuestos distorsivos y regresivos. Ingresos Brutos es, sin dudas, el peor impuesto, como así también el Impuesto al Cheque. Tenemos que revisar esa estructura, mejorar la relación fisco-contribuyente y reordenar la relación fiscal entre provincias y Nación”, señaló, subrayando que esto es clave para mejorar la competitividad del país y facilitar la inversión.

Infraestructura

El mandatario también se refirió a las obras de infraestructura como una condición indispensable para potenciar la producción y las exportaciones. "Sin inversión pública en carreteras, pasos internacionales y puertos, no vamos a mejorar nuestra logística en el corto plazo, y sin una mejora en los costos logísticos, nuestros productos seguirán perdiendo competitividad”, dijo y agregó: "En esta primera etapa, es indispensable que el Estado nacional se involucre”.

Cornejo reiteró la necesidad de encontrar un equilibrio entre un Estado eficiente que no interfiera, pero que sí cumpla con sus responsabilidades fundamentales, y un sector privado dinámico que pueda desarrollarse en condiciones estables. "Un Estado que no estorbe, pero que cumpla con sus funciones sustantivas, y un mercado que funcione adecuadamente. Esa es la clave para construir un modelo de desarrollo sostenible”, concluyó.

Durante su intervención, el mandatario reafirmó la necesidad de que el gobierno nacional asuma un liderazgo claro y activo en el proceso de reforma fiscal. En ese sentido, subrayó que varias provincias, incluida Mendoza, ya han demostrado voluntad política y compromiso concreto para avanzar en esta agenda, aún a costa de sus propios recursos.

"El gobierno nacional debe liderarlo”, afirmó Cornejo, en relación al proceso de reforma impositiva. "Nosotros hemos dado muestras de apoyo concreto, incluso contra nuestra propia caja”, señaló y agregó: "Es fácil para el gobierno nacional eliminar o bajar impuestos que son coparticipables, y lo apoyamos igual, aunque significara menos ingresos para nuestras provincias”.

El mandatario mendocino insistió en que el problema fiscal del país no está resuelto y que "lo que se ha logrado es un equilibrio fiscal, un superávit necesario, pero todavía hay muchos problemas fiscales estructurales que deben ser abordados”, sostuvo. A esto le sumó que uno de ellos es, precisamente, la relación entre el fisco y el contribuyente.

En ese marco, consideró que "la única forma de encarar seriamente esta discusión es a través de pactos fiscales, liderados por la Nación y sin especulaciones de ningún tipo”.

Insurance Week Bariloche (1).jpg Participantes de la primera jornada del Insurance Week 2025 en el hotel Llao Llao en Bariloche.

La situación de Mendoza

El gobernador Cornejo también se refirió a la situación impositiva provincial, destacando que Mendoza ha logrado reducir progresivamente el impuesto a los Ingresos Brutos en casi todas las actividades económicas. “Venimos en una baja sostenida y gradual”, indicó, aunque cuestionó los rankings que comparan presión tributaria entre provincias sin tener en cuenta el esquema distorsivo de coparticipación.

“Hay provincias que no tienen ningún incentivo para fomentar el sector privado, porque reciben recursos independientemente de su nivel de actividad, mientras que otras, como las del centro del país, necesitan imperiosamente un sector privado fuerte y dinámico”, afirmó.

También hizo referencia a la concentración de impuestos de fácil recaudación en manos de la Nación. “Los más fáciles de cobrar, los que se cazan en el zoológico, los tiene el Gobierno nacional, y muchos con asignaciones específicas”, ejemplificó. Mencionó particularmente el caso de las retenciones, así como el impuesto nacional destinado a subsidiar el transporte público, cuyos fondos no se distribuyen equitativamente: “La Nación cobra un impuesto para subsidiar el transporte, pero se lo queda. Entonces, que lo eliminen o que lo coparticipen”, reclamó.

Transporte público

Como ejemplo del esfuerzo realizado en Mendoza, destacó la transformación del sistema de transporte público del Gran Mendoza. “Pasamos de 200 mil a casi 900 mil transacciones diarias en menos de seis años. Ningún ómnibus tiene más de cinco años de antigüedad, tienen trazabilidad total, horarios que se cumplen, y estamos avanzando con el tren que llegará al aeropuerto y recorrerá puntos clave del Área Metropolitana”.

Aclaró que todo esto se ha sostenido con subsidios provinciales, en una estrategia consciente de desincentivar el uso del auto particular y promover el transporte sustentable. “Nosotros creemos que está bien subsidiar eso, pero si la Nación cobra un impuesto con ese fin, debería transferirlo”, afirmó.

Además, planteó que estas discusiones deben darse con sentido común y visión de futuro. “Saber qué Estado queremos tener los argentinos es clave. Eso definiría un nivel de gasto, y en función de eso, un nivel impositivo. Si no entramos en esa discusión, vamos a estar eternamente en el mismo problema: pensar que solo con equilibrio fiscal se logra crecimiento y desarrollo. Y eso, difícilmente ocurra”.

El tema de la coparticipación nacional

Durante el encuentro, Alfredo Cornejo propuso avanzar en una discusión más profunda sobre el régimen de coparticipación federal, planteando la necesidad de que el Gobierno nacional asuma el liderazgo de una reforma estructural. “El Gobierno nacional debe liderarlo”, afirmó, al tiempo que destacó que desde las provincias se han dado muestras concretas de colaboración y compromiso fiscal.

Cornejo recordó que varias provincias, incluida Mendoza, apoyaron reformas que implicaron resignar recursos propios. “Nosotros hemos dado muestras de apoyo concreto en materia de reforma impositiva contra nuestra caja”, explicó, en referencia al tratamiento del impuesto a los Bienes Personales. “Era parte de nuestra recaudación, porque es fácil para el Gobierno nacional eliminar o bajar impuestos que son coparticipables, y lo apoyamos. Y eso era menos recaudación para las provincias”.

El senador insistió en que, si bien se alcanzó un superávit fiscal, “el problema fiscal no está resuelto”. Subrayó que “hay un montón de problemas fiscales que hay que encararlos”, y entre ellos destacó la necesidad de revisar la relación entre el contribuyente y el fisco. Para eso, consideró imprescindible un nuevo pacto fiscal, “sin especulaciones de ningún tipo”.

En ese marco, cuestionó la inequidad en la estructura tributaria y la forma en que la Ley de Coparticipación distorsiona los incentivos. “Hay provincias que no tienen incentivos para tener sector privado”, advirtió, sin dar nombres para evitar polémicas, aunque sí diferenció entre las provincias del centro del país, que necesitan cada vez más actividad privada, y aquellas que dependen principalmente de transferencias nacionales.

“En mi provincia hemos bajado Ingresos Brutos en casi todas las actividades, en algunas a cero, y venimos en una baja sostenida, progresiva”, sostuvo. Pero aclaró que esos esfuerzos no siempre se reflejan en los rankings, debido a que “si no tienen en cuenta cómo es distorsiva nuestra ley de coparticipación y cómo se distribuyen los recursos, no son justos”.

También apuntó contra el manejo de los impuestos nacionales con afectaciones específicas. “Los más fáciles de cobrar, los que se cazan en el zoológico, los tiene la Nación, y muchos de ellos con asignaciones especiales”, ironizó. En ese sentido, mencionó el caso de las retenciones, “que son un pedazo grande de la torta de impuestos”, y también cuestionó el impuesto nacional que se cobra para subsidiar el transporte público, pero cuyos fondos no se transfieren: “Nosotros pusimos mucho y con subsidio. Está bien, queremos desalentar el auto, pero la Nación cobra un impuesto para subsidiar el transporte y se lo queda. Entonces, que lo eliminen o que nos coparticipen el impuesto”.

Al avanzar en una mirada más técnica, Cornejo recuperó el trasfondo histórico del sistema de coparticipación. “Históricamente se fue centralizando la recepción de los recursos y descentralizando el gasto”, apuntó, señalando que esta tendencia se consolidó especialmente a partir de la década del ’90, con la transferencia de servicios clave como salud y educación básica a las provincias, pero sin la asignación de recursos necesarios.

Planteó también una revisión de la interpretación constitucional sobre la exigencia de unanimidad para reformar la Ley de Coparticipación. “La gran traba siempre fue que se requiere unanimidad de todas las provincias, pero si uno mira la letra fría de la Constitución, en ningún lado habla de unanimidad. Habla de mayoría absoluta”, enfatizó.

Con ese razonamiento, propuso que desde el Congreso se conforme un cuerpo técnico o una comisión específica para tratar esta omisión legislativa: “Si la Constitución se puede reformar con una mayoría especial, ¿cómo no va a poder una ley de rango inferior ser sancionada bajo una mayoría que no sea la unanimidad?”

Cornejo remarcó que ingresar en esta discusión permitiría abordar temas clave para el desarrollo, el crecimiento y la competitividad del país. “Saber qué Estado queremos tener los argentinos, y ahí definir un nivel de gasto. Ese nivel de gasto definiría el nivel impositivo”, afirmó.

Para concluir este nuevo concepto, lanzó una advertencia: “Si el Gobierno no quiere entrar en esa discusión, vamos a estar eternamente en el mismo problema. Solo con equilibrio fiscal no vamos a lograr crecimiento ni desarrollo. Difícilmente ocurra solo con eso”.

Sobre Insurance Week

La edición 2025 reúne este viernes y sábado a referentes del sector asegurador de todo el país. Con charlas magistrales, paneles, actividades de networking y propuestas al aire libre, la actividad busca generar propuestas concretas para el crecimiento del sector y su aporte a la economía nacional.

Entre los ejes abordados durante las jornadas se destacan el impacto de la litigiosidad en la economía argentina, los desafíos de los seguros de automotores y riesgos del trabajo, el estado del reaseguro, la aplicación de nuevas tecnologías, la evolución de los modelos de distribución y las tendencias globales y locales en un contexto económico y político complejo.

El CIDeS, creado en 2023, es un espacio que promueve el análisis estratégico, la investigación y la innovación en el ámbito asegurador, con el objetivo de visibilizar el impacto del seguro en la construcción de sociedades más prósperas y preparadas frente a los desafíos actuales.