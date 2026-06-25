Alfredo Cornejo potencia el sistema eléctrico y abrió los sobres para la Estación Transformadora Mendoza Norte

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. Foto: gentileza Prensa de Gobierno

El acto administrativo contó además con la participación de funcionarios clave del área: el jefe de Gabinete del Ministerio de Energía y Ambiente, Manuel López; el subsecretario de Minería y Energía, Manuel Sánchez Bandini; el gerente general de Emesa, Mauricio Pinti; y el coordinador del Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar (Fopiatzad), Pablo Díaz Telli.

Las cuatro obras para revertir el retraso en infraestructura

Durante su discurso, el gobernador Cornejo agradeció a las empresas participantes y destacó el trabajo de los equipos técnicos del Ministerio, Emesa y la Subsecretaría de Infraestructura. El mandatario contextualizó la obra dentro de una necesidad macroeconómica y lanzó una mirada crítica sobre el estado de la red general en el país.

“La Argentina, para crecer y desarrollarse, necesita energía e infraestructura de todo tipo. La infraestructura eléctrica es básica para desarrollar industrias, para las residencias y para hacer crecer de manera sostenida la economía. El país arrastra un importante retraso en materia de infraestructura que debe ser revertido para acompañar los nuevos desafíos productivos", analizó Cornejo.

En sintonía, el Gobernador detalló que la provincia avanza a contrarreloj en un esquema federal: "Tenemos cuatro proyectos de transporte eléctrico distribuidos en todos los oasis de la provincia que son imprescindibles para ampliar nuestra capacidad energética”.

Este plan de cuatro grandes obras abarca:

La nueva Estación Transformadora Mendoza Norte.

La Estación Transformadora Valle de Uco.

La obra El Marcado-La Dormida.

El proceso licitatorio para la nueva línea de alta tensión de 132 kV que interconectará San Rafael con General Alvear.

Alfredo Cornejo encabezó la apertura de sobres para la nueva Estación Transformadora Mendoza Norte. Foto: gentileza Prensa de Gobierno

El impacto técnico: Robustez urbana y factibilidad industrial

El proyecto fue diseñado técnicamente por el Fopiatzad con asistencia especializada de un equipo multidisciplinario de Emesa a cargo de la ingeniería y los aspectos regulatorios. La obra física contempla levantar la estación transformadora de 220/132 kV, ejecutar el tendido de nuevas líneas de alta tensión, vincular la planta con el sistema de transporte existente y ampliar las instalaciones asociadas.

La ministra Jimena Latorre hizo foco en el impacto inmediato que este salto de capacidad operativa inyectará sobre la red del Gran Mendoza, la región más densamente poblada de la provincia. La funcionaria remarcó que la infraestructura dotará de seguridad vial y energética a la zona, además de abrir la puerta a grandes proyectos privados que hoy se encuentran limitados por el suministro de red.

"Desarrollos como PSJ necesitan la factibilidad que otorgará esta línea para poder avanzar con sus propias inversiones", ejemplificó Latorre.

Avanza la Estación Transformadora Mendoza Norte tras la apertura de sobres que encabezó Cornejo

Hacia el cierre del encuentro, Cornejo enfatizó el perfil a largo plazo de esta política de Estado articulada entre los sectores público y privado: “Son obras realmente trascendentes cuyo resultado no se verá en el corto plazo, pero que están sentando las bases para el crecimiento futuro. Tenemos la obligación de pensar en el mediano y largo plazo y actuar en consecuencia”.

Los 5 oferentes que compiten por la obra:

El proceso ingresa ahora en la etapa de evaluación de las propuestas presentadas por las siguientes firmas y uniones transitorias: