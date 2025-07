Alfredo Cornejo pidió "disculpas en nombre del Estado" por las demoras en entrega de viviendas

Viviendas nuevas en Tupungato1 Quince viviendas como esta fueron entregadas en Tupungato.

Las expectativas de Alfredo Cornejo

El gobernador expresó: “Aspiramos a un país que normalice su economía, que no tenga inflación y que crezca, para que los salarios acompañen ese crecimiento y las personas puedan ir a un banco a pedir su crédito hipotecario sin depender de un gobierno ni de un político”, expresó.

Vamos a seguir con la política de viviendas, vamos a terminar lo que está inconcluso y lo vamos a hacer con cuotas que se acerquen al valor de un alquiler de mercado Vamos a seguir con la política de viviendas, vamos a terminar lo que está inconcluso y lo vamos a hacer con cuotas que se acerquen al valor de un alquiler de mercado

En este caso se hizo la entrega de 15 hogares del barrio Nuestra Casa, en Tupungato. Se trata de la segunda etapa de la obra, que fue retomada y finalizada con fondos provinciales en el marco del Programa Nacional Reconstruir. La inversión del Gobierno fue de $253 millones.

Cornejo repasó los orígenes del abandono de estas obras y explicó que, tanto en Mendoza como en otras provincias, existieron operatorias que no funcionaron correctamente. “Hubo cooperativas que no cumplían, sistemas de adjudicación arbitrarios y una financiación nacional que llegaba sólo si había afinidad política. Todo eso hizo que una casa, por más humilde que fuera, terminara demorándose años”, sostuvo.

No pueden venir ahora a decir una cosa por otra. La actual gestión nacional dejó en claro que no continuaría financiando estas obras, lo que obligó a la Provincia a asumir esa responsabilidad. Podemos hacerlo porque Mendoza está bien administrada No pueden venir ahora a decir una cosa por otra. La actual gestión nacional dejó en claro que no continuaría financiando estas obras, lo que obligó a la Provincia a asumir esa responsabilidad. Podemos hacerlo porque Mendoza está bien administrada

Viviendas nuevas en Tupungato Las cocinas de las casas de Tupungato entregadas este miércoles tienen terminaciones de granito en las mesadas.

Detalles de las viviendas

Las casas cuentan con una superficie cubierta promedio de 60 metros cuadrados, construidas con sistema tradicional. Presentan terminaciones exteriores con revoque grueso y entrefino, sin pintura, y pisos cerámicos en todos sus ambientes. La cocina está equipada con mesada de granito natural sobre estructura metálica y pileta de acero inoxidable, y el baño se entrega completamente instalado.

Además, cada unidad posee instalación eléctrica completa, cañería para gas envasado y un sistema cloacal compuesto por pozos sépticos con sus respectivas cámaras de inspección.

Fuente: Gobierno de Mendoza.