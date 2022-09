Alfredo Cornejo: "No hay un estallido como en 2001, porque también hay grieta en el que se vayan todos"

El legislador fue invitado a esa presentación porque justamente hace 20 años atrás, conformaba junto al autor del libro -que era senador del PD- y a varios referentes políticos un grupo bautizados "los medialuna", porque en aquella época se juntaban a debatir la política alrededor de una mesa de café matizada con esas facturas.

El senador nacional y ex gobernador, Alfredo Cornejo integró la mesa que presentó el libro Coaching Político de Sergio Miranda, en el cierre de la Feria del Libro.

Lo interesante de ese grupo, que entre otros reunía a Martín Appiolaza (periodista y funcionario de Godoy Cruz) y Gabriel Conte -por entonces funcionario del ministerio de Seguridad- es que pese a tener diferentes pertenencias políticas se permitían dialogar e incluso incorporar sugerencias de otros.

¿Es posible un diálogo político constructivo?

Ese diálogo político, que bien pondera el libro de Miranda como una herramienta política necesaria, es lo que Cornejo dice que se perdió y se dificulta con el kirchnerismo.

"Los populismos, y el kirchnerismo es el campeón de los populismos, no reconocen al otro y por tanto hay una dificultad para el diálogo. Y cuando tiene que debatir no le importa mentir, osea cambiar los datos. No le importa al populismo, porque lo único que le importa es darle argumentos a su tribu y darle relato y narrativa todo el tiempo. Eso dificulta muchísimo el diálogo", disparó Cornejo.

Para ejemplificar aquellos relatos que, a su entender, se sostienen sin discutir datos, Cornejo apeló a dos disputas políticas que lo tuvieron como protagonista.

"Un ejemplo es "Cornejo endeudó la provincia", y yo llevo 6 años explicando que se tomó un crédito para pagar toda la deuda flotante que había dejado el gobierno anterior, pero no sólo se administró bien la deuda, sino que hoy Mendoza debe menos que aquel gobierno anterior al mío. El tema de interpretación si es si se mide en pesos o en dólares, paradójicamente en ambos casos se sostiene que la deuda es menor a la registrada anteriormente. Otro caso fue el lema del SUTE, "ponganle el ítem aula a Cornejo que ha faltado al 70% de las sesiones, y eso circula y se viraliza. Por eso tuve que dar los números yo, sino eso se da por cierto", ejemplificó.

