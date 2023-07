Alfredo Cornejo insistió en la necesidad de la reforma laboral ya que data de los años '70

El candidato a gobernador por el Frente Cambia Mendoza expuso en el panel "El país, visión política y económica", donde hizo referencia a la realidad actual por la que atraviesa la Argentina. Además, realizó un repaso de las reformas que serán necesarias encarar y de la importancia de modificar los regímenes laborales teniendo en cuenta que la ley de contrato de trabajo data de la década del '70.

cornejo-jornada-emergencias-medicas (3) (1).jpg La jornada se realizó en el Hotel Diplomatic de la capital mendocina.

El discurso de Cornejo en el Diplomatic

“La situación económica actual de Argentina refleja indicadores preocupantes. Aunque otros países han logrado un crecimiento económico constante a pesar de las crisis, Argentina enfrenta desafíos particulares. Sin embargo, mantengo un optimismo fundamentado en la posibilidad de implementar reformas y generar un crecimiento sostenido en el tiempo. Esto requerirá liderazgo y poder político para resolver los problemas existentes en diferentes áreas, incluyendo el sistema de ART”, indicó Cornejo.

En ese sentido, hizo hincapié en el sistema de salud y sostuvo que en el sector existen muchas "dificultades y restricciones, muchas de ellas legítimas, que no se saldan únicamente con diálogo y conversación en mesas de concertación, sino también con poder político y convicciones claras para definir una orientación que permita resolver los problemas existentes. Esto implica no solo contar con recursos ilimitados, sino también ordenar la macroeconomía del país para poder equilibrar gastos e ingresos”.

De esta manera, Cornejo dejó en claro que "resulta imprescindible para la Argentina equilibrar sus cuentas y evitar endeudamiento o emisión de dinero ante un contexto en el que tiene dificultades para tomar deuda afuera del país. Esto implica modificar los regímenes laborales, teniendo en cuenta que la ley de contrato de trabajo data de la década del '70 y que se necesitan reformas laborales de sentido común para adaptarse a la realidad actual”.

El senador recordó que en ese marco hay varios empleos que dejaron de existir a lo largo de estos años y que incluso hay nuevos empleos que no se han contemplado en ninguna de las leyes vigentes. "Esto dificulta el desarrollo de nuevos negocios y limita el crecimiento económico del país”, explicó al señalar que “la Argentina debe ir hacia una senda del sentido común”, sumó.

cornejo-jornada-emergencias-medicas (2) (2).jpg Cornejo también criticó al actual gobierno y sus "16 años de gestión" en las últimas dos décadas.

A modo de ejemplo, el candidato a gobernador detalló que "nadie va a emprender o agrandar un negocio si no es con financiamiento. Y el financiamiento no es posible si los bancos no prestan a tasas razonables. Y las tasas razonables no van a ser posibles si hay alta inflación, porque los bancos no prestan para perder dinero. Es una cuestión de sentido común que hay que explicar, ya que evidentemente no se tiene conciencia al respecto después de 20 años de discursos vacíos que menosprecian al sector privado y demás”.

En ese sentido, Cornejo puso la lupa en el hecho de que en las últimas dos décadas “ha existido una deliberación pública basada en mitos que no tiene ningún sentido, pero que han sido fortalecidos por el poder político. En los últimos 20 años, el mismo sector político ha gobernado durante 16 años. Durante ese tiempo, hemos tenido precios internacionales favorables a la Argentina y sin embargo no los hemos aprovechado”.

Para cerrar, el senador nacional aseguró que “es necesario que la Argentina equilibre sus cuentas y evite endeudamiento o emisión de dinero ante un contexto en el que tiene dificultades para tomar deuda afuera del país. Esto implica modificar los regímenes laborales para adaptarse a la realidad actual y trabajar en conjunto para lograr soluciones efectivas”.

Fuente: prensa de Cambia Mendoza