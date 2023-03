Alfredo Cornejo criticó al intendente de Tunuyán por presentarse como candidato a concejal del PJ

Durante toda la presentación, Cornejo hizo hincapié en la importancia de impulsar un cambio cultural en Tunuyán, que haga progresar al departamento, retomando lo que supo ser en algún momento con la presencia de empresas líderes de toda la provincia.

Alfredo Cornejo-elecciones 2023.jpg Alfredo Cornejo estuvo en Tunuyán con varios intendentes radicales (Tadeo García Zalazar, Ulpiano Suarez y Gustavo Soto) y el vicegobernador Mario Abed.

"Tunuyán tiene una potencialidad enorme, créanme. Yo soy nacido y criado hasta los 19 años en esta región. En esa época, mirábamos con mucha admiración a Tunuyán, porque en ese momento en el departamento existían una buena parte de las empresas más emblemáticas del Valle de Uco y de Mendoza. Su morfología social era un gran sector privado, vinculado a la agro-industria y a una agricultura muy competitiva, con varios sectores”, sostuvo Cornejo.

El precandidato a gobernador agregó que "hoy, Tunuyán junto con el país se ha deteriorado. Sería cínico decir que la inflación es culpa del municipio porque no tiene competencia. Pero sí tiene responsabilidad el poder político de este lugar en aspectos concretos del deterioro. Tiene la responsabilidad del clima cultural del departamento, el clima populista, puramente del mensaje estatal. Deben hacerse cargo de generar un clima cultural para que la sociedad tenga metas de superación”.

En ese sentido, Cornejo puso énfasis en que "el municipio los quiere a todos comiendo de su mano, dependiendo de ellos. Algo muy tóxico y nocivo para el desarrollo de Tunuyán. Por eso hay que superar este clima instalado, porque hacerlo significa más para el sector privado. Nosotros venimos a proponer un cambio cultural. Un notorio cambio de clima en Tunuyán, de negocios, de desarrollo. Para que no todo dependa del Estado. Para hacer una cultura del empleo y del esfuerzo”.

lanzamiento de Luis Lopez.jpg Lanzamiento del médico Luis López como precandidato a intendente de Tunuyán en las PASO de Cambia Mendoza.

Asimismo, el también exgobernador recordó que "esta no es una elección para ver quién recoge la basura mejor o cuántas veces se renueva una plaza. No debemos querer un municipio solo para el empleo público. Tunuyán tiene potencialidad enorme, y si yo soy gobernador de Mendoza les aseguro que con un mínimo orden macroeconómico a nivel nacional Mendoza va a volar. Porque la economía diversa de Mendoza, necesita de un orden macroeconómico”.

De esta manera dejó en claro que "de qué nos vale un gobernador que busca inversiones, y un orden macroeconómico, si en el poder político municipal achatan. Y cada vez hace a la sociedad más dependiente del municipio, metiendo miedo ante cada elección. Por eso esta elección en Tunuyán, es una elección de cambio cultural para crecer y desarrollarse”.

Alfredo Cornejo y la candidatura a concejal del intendente de Tunuyán

Cornejo aseguró que no se puede burlar la cláusula que limita las reelecciones de los intendentes. "Habla muy mal de la gestión municipal, tener que ir en la lista de concejal porque no le tienen fe al candidato que llevan de intendente. Pero yo les digo, no hay forma de burlar la cláusula que instituí siendo gobernador y que limita las reelecciones de los intendentes para buscar una sana institucionalidad. No hay forma de burlar esa cláusula yendo de concejal en primer término”, apuntó el radical.

El precandidato a gobernador pidió que "no le mientan más a la gente. Siendo concejal no puede ser intendente, porque según la ley, si en los dos primeros años el intendente renuncia, hay que convocar a una elección de intendente nuevamente, que lo sepan todos los ciudadanos de Tunuyán. Y hay más, vergüenza le debería dar al candidato a intendente que con su sola presencia no puede ganarle a Luis Manuel López. Esta es una elección que parece una pelea en la que llaman a otro para que me defienda: esta es una elección de Andraos contra Luis López, no hay más que eso”.

Finalmente, y haciendo referencia a los problemas de gobernabilidad del municipio, y a las especulaciones que se llevan adelante, Cornejo sintetizó: "Convocaron a elecciones desdobladas de la provincia porque tienen miedo del arrastre provincial; no acompañan a su partido a nivel nacional por las malas administraciones de Alberto y Cristina; se pone de candidato a concejal para empujar la lista, y como si faltara poco se cambiaron el nombre”.

Cornejo en Tunuyan.jpg

En ese sentido, sostuvo que "en cambio, Luis López, es parte de un equipo desde hace 8 años. Quienes están acá saben de las propuestas de Cambia Mendoza, sin un ápice de mentiras, con propuestas creíbles, con la verdad de los hechos y con propuestas de cambio cultural necesarios para crecer. Si hacemos las cosas bien, y tenemos la suerte de que un gobierno nacional trabaje sobre la macroeconomía, sumado al mejoramiento del Estado provincial en estos 7 años, Tunuyán volará económicamente”.

De esta manera, señaló que "para eso necesitamos un cambio cultural, para administrar mejor Tunuyán. Estoy seguro que podemos pavimentar y recoger la basura mejor que ahora, pero a la vez, podemos promover ese cambio cultural que requiere el departamento”.

Luis López, médico y precandidato a intendente de Cambia Mendoza

Luis López, el precandidato a intendente de Tunuyán, médico desarrollado en este departamento, explicó que "el escuchar a la gente siempre fue mi hilo conductor. Escuchar para encontrar herramientas y mejorar los problemas. Y aunque estamos peleando con un aparato municipal que lleva 12 años en el gobierno, estamos convencidos que para ayudar realmente a la gente de Tunuyán debemos generar cambios profundos”.

Aseguró que ese cambio es posible "con administraciones transparentes y Estados eficientes e inteligentes, con las bases para generar empleo genuino potenciando el sector privado, y poder trabajar unido a un gobierno provincial y nacional que brinde herramientas y genere el clima para hacerlo. Y para esto tenemos un gran equipo y vamos a trabajar para ganar”.