El Gobernador aventuró que Javier Milei ganará las elecciones y podrá hacer las reformas de fondo

karina milei alfredo cornejo mineria canada.jpg Alfredo Cornejo junto a Karina Milei en la feria de minería PDAC, de Canadá.

“La Argentina ofrece una ventana de oportunidades con el cambio de orientación económica del país”, agregó en el mismo sentido en una nota con Latin Mining.

Alfredo Cornejo y su visión sobre el cambio económico que logró Javier Milei

El gobernador de Mendoza señaló durante la entrevista con el medio especializado en Economía que, en cada viaje oficial al exterior que realizó –a Bruselas, a Londres o a la propia PDAC de Canadá-, se tomó el “esfuerzo de explicarle a los potenciales inversores que, pese al ajuste económico, la opinión pública ha venido apoyando a Javier Milei porque muchos creen que hay que dar vuelta la página con respecto a la orientación económica anterior”.

Entre los principales logros, Alfredo Cornejo nombró a la baja de la inflación; y analizó: “En el mediano plazo la orientación está garantizada porque el gobierno no va a aflojar en materia de déficit fiscal. Lo que no está garantizado es que las reformas de fondo logren aprobación. Sin embargo, creo que el gobierno, con buenos acuerdos con opositores colaborativos, puede ganar las elecciones y tener una mayoría parlamentaria más robusta”.

El mendocino aventuró, apoyado en lo que marcan las encuestas, “que el gobierno de Milei va a ganar las elecciones de medio término y las va a ganar con un margen mayor al que en su momento obtuvo Macri. El gobierno puede ganar en más provincias argentinas que las catorce en las que en su momento ganó Macri”.

Y otra diferencia que señaló con el líder del PRO es que “en ese momento la sociedad demandaba más Estado y menos ajuste; y hoy la sociedad está demandando que arreglen la economía aún a riesgo del ajuste. Y que el Estado no desaparezca, pero que deje de ser un actor que obstruya para convertirse en uno que facilite”.

El análisis de Alfredo Cornejo sobre el acuerdo con el FMI

Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Javier Milei adelantó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inminente.

Al ser consultado por esta negociación, Alfredo Cornejo advirtió que existe efectivamente “un fuerte apoyo político de los Estados Unidos” y analizó que aquello “no es un tema menor”.

javier milei asamblea legislativa 2.jpg Javier Milei habló sobre el posible acuerdo con el FMI durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el pasado sábado.

Además, dijo, “el Fondo ve que técnicamente el gobierno está cumpliendo con lo más grueso que se le exigía al gobierno anterior. La posibilidad de un acuerdo es concreta, aunque no sé si va a ser con fondos frescos y tipo de cambio libre”.

Justamente, la discusión con el FMI pasa hoy por el valor que debe tener el dólar en Argentina. “Y no es un tema menor”, analizó Alfredo Cornejo. “Es la discusión que tienen buena parte de los analistas y de los exportadores. No me atrevo a dar una opinión definitiva, pero sí sé que hay necesidad de tener estabilidad macro”.

Respecto de ello, reiteró en la entrevista lo que ya en más de una oportunidad ha dicho en Mendoza: “Como provincia no dependemos de un commodity, pero sí de la estabilidad macro. Si la Argentina se estabiliza, Mendoza va a crecer por encima del promedio”.

El presente de Mendoza, según Alfredo Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo también profundizó, en diálogo con Latin Mining, sobre el presente de la provincia. “Al depender mucho de la agricultura, se hace muy dependiente del promedio salarial de ella”, explicó. En ese sentido, puntualizó que “a la producción de alimentos y a la agricultura Argentina debe agregarle otras actividades, como la energía y la minería. Nosotros queremos que Mendoza aumente su promedio salarial y la cantidad de empleo en blanco, y la queremos justamente con estas actividades”.

Se sabe que el petróleo paga salarios más altos –dijo Alfredo Cornejo-; “y se sabe que la minería paga salarios aún más altos que el petróleo en promedio”. Y por ahí entonces va el rumbo de su gobierno.