Cornejo y su enojo por el reconocimiento que hizo el INAI

"Las áreas petroleras en cuestión fueron concesionadas para la inversión privada por la provincia y se las audita permanentemente. Es por eso que sabemos con detalle la cantidad de pozos petroleros, como así también el nivel de producción de cada uno", respondió Cornejo ante la consulta de este diario.

-Desde el punto de vista jurídico: ¿la Provincia puede hacer algo en caso de que los pozos queden adentro de las tierras asignadas?

-Mendoza va a resguardar la seguridad jurídica de los inversores porque son los que generan demanda en cientos de pymes y empleo formal. Avasallar la propiedad privada es un antecedente muy peligroso que atenta contra derechos consagrados en nuestra Constitución.

Desde lo político, Cornejo recalcó que existe una fuerte impronta ideológica en el reconocimiento de esas tierras. Para demostrarlo, señaló algunas imágenes de las comunidades en las que él identifica a varios referentes del peronismo.

"Esta señora -ejemplificó el senador observando la foto que aparece acá abajo- antes de ser mapuche era diputada del PJ por San Martín, y se llama Cristina Pérez". También mencionó la presencia de la diputada Laura Chazarreta (PJ) y exdiputado Carlos Sosa (PJ), además de la militante del PTS Mailé Rodríguez Ábalo.

comunidad mapuche mendoza.jpg En esta foto, el senador nacional Alfredo Cornejo identifica a los exdiputados Cristina Pérez (PJ), Carlos Sosa (PJ) y Maile Rodríguez Abalo (PTS), además de la diputada Laura Chazarreta (PJ).

Hay que aclarar que el hecho de que estas personas aparezcan en la imagen no constituye delito ni está fuera de sus derechos de participación ciudadana. Pero es uno de los argumentos que da el radical para mostrar que se trata de un reclamo profundamente influido por la política, lo que a su criterio le resta valor.

"No hubo mapuches en Mendoza"

Cornejo ha insistido en que "no existieron ni existen" mapuches en Mendoza; a lo que sumó en las últimas horas un mensaje en su perfil de Twitter donde asevera que dentro del territorio asignado "a los autopercibidos mapuches" (sic) existen 21 pozos petroleros activos.

Según reclamaron varias voces de Cambia Mendoza, la ley indica que los hidrocarburos son propiedad del Estado provincial, lo que abre un flanco de discusión acerca del destino que tendrían esos pozos que menciona el exgobernador.

Asimismo, desde otros sectores del arco ideológico cuestionaron su línea de reflexión argumentando que la existencia de pozos no sería, en todo caso, motivo para negar la "ocupación ancestral" que reconoció el INAI.

-En este caso -y aunque mucha gente no esté de acuerdo- las comunidades siguieron cierto camino institucional para vehiculizar su reclamo, a diferencia de lo que ocurre con algunos grupos en la Patagonia que optan por “acciones directas”, comportamientos sancionados por el Código Penal. ¿Es justo meter a todos estos reclamos dentro de un mismo grupo?

-Ese es el verdadero problema de este conflicto. La Constitución Nacional, en su reforma del '94, genera una cláusula que les da derecho a los pueblos originarios de reclamar sus tierras ancestrales. Y una ley del 2016 regulariza ese derecho constitucional. Para que vos seas "pueblo originario", tus ancestros tienen que haber vivido en ese lugar. Nadie está negando que reclamen por algo que dice la Constitución. Pero ellos no han vivido ahí. Tienen más derechos puesteros que hace casi 100 años viven en esos terrenos que ellos por esa cláusula constitucional. Pero la Nación les acepta el planteo porque ellos se autoperciben mapuches. Nada justifica la violencia del Sur, pero tampoco se puede justificar que se atribuyan en un procedimiento pacífico una cuestión que no es correcta. Los mapuches no vivieron nunca en Mendoza y quieren acceder a este beneficio sin probar que sus ancestros han vivido aquí.

