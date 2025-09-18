Alfredo Cornejo acordó con el peronista Emir Andraos aportar 75% de fondos para obras en Tunuyán

emir andraos alfredo cornejo Emir Andraos y Alfredo Cornejo firman el acuerdo en Casa de Gobierno. Foto: gentileza prensa de Gobierno

El convenio entre el radical Alfredo Cornejo y el peronista Emir Andraos

Alfredo Cornejo detalló este jueves: "Firmamos con la Municipalidad de Tunuyán un convenio que permitirá avanzar en nuevas obras viales para el departamento. A través del Programa de Inversión Pública, la Provincia financiará 75% de la inversión con aportes no reembolsables y préstamos".

"El proyecto -sumó el gobernador- incluye la construcción de 15.650 m² de calzada y la adquisición de 35.010 m² de concreto asfáltico para refaccionar cinco calles públicas: Calderón, Santillán, Quintana, Puntilla y parte de la Vieja Ruta 40 sur. Con estas obras mejoramos la conectividad y la calidad de vida de los vecinos de Tunuyán, trabajando junto con el municipio y garantizando que los recursos provinciales lleguen a cada rincón de Mendoza".

El plan tiene un costo total de $1.320 millones, de los cuales la Provincia cubrirá 75% mediante aportes no reembolsables y préstamos. Son casi $1.000 millones.

Emir Andraos dijo tras la firma del acuerdo: “Se trata de un importante convenio junto a la Dirección Provincial de Vialidad para pavimentar calles que antes eran productivas y hoy son urbanas con mucha circulación. La calle Quintana de Colonia Las Rosas, La Puntilla, la Vieja Ruta 40, Santillán y Calderón fueron priorizadas junto a Marité (Badui, subsecretaria de Infraestructura)) y al equipo de Vialidad por su necesidad y tránsito”.

El jefe comunal explicó que "se trata de calles que actualmente tienen suelo estabilizado y que, debido al gran tránsito y al crecimiento poblacional, requieren pavimento adecuado a la circulación de vehículos pesados. Vamos a trabajar en sinergia con Vialidad para otorgar estas obras rápidamente a la comunidad y mejorar significativamente su calidad de vida”.

Andraos destacó "la importancia de la articulación entre la comuna y el Gobierno. Lo venimos haciendo en seguridad, educación y obras, y los resultados están a la vista. Agradecemos esta vinculación porque entendemos que es el camino para seguir generando mejoras para nuestra comunidad”.