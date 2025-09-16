Inicio Política Alfredo Cornejo
Obras públicas

Alfredo Cornejo acordó con Celso Jaque aportar más de $180 millones para un parque industrial

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente peronista de Malargüe, Celso Jaque, firmaron un convenio

Firma de convenio entre Celso Jaque y Alfredo Cornejo.

Foto: Gobierno de Mendoza

El Gobierno aportará el 75% del costo que demandará un parque industrial en la zona conocida como Grassi, en Malargüe. Para ello firmaron un convenio el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente del departamento sureño, Celso Jaque. Se trata de más de $180 millones los que pondrá la Provincia.

El acuerdo es para avanzar en el proyecto eléctrico denominado Nodo M+. Tras la rúbrica, el radical y el peronista se dieron un abrazo, gesto significativo en estos tiempos políticos de grieta y a poco más de un mes de las elecciones legislativas 2025.

Las fondos que entegará el Gobierno a Malargüe constituirán un ANR (Aporte No Reembolsable).

parque industrial malargue
Zona industrial Grassi en Malargüe.

Cornejo destacó la inversión en infraestructura

El gobernador Alfredo Cornejo contó: "Junto al intendente de Malargüe, Celso Jaque, firmamos un convenio para avanzar con un parque en la Zona Industrial Grassi, que permitirá reubicar empresas con alto impacto ambiental y al mismo tiempo potenciar el desarrollo productivo del Sur de Mendoza, mejorando la infraestructura existente".

El mandatario expresó además: "Desde el gobierno de Mendoza estamos aportando el 75% del costo total de la obra. Creemos que invertir en infraestructura energética es fundamental para que nuevas industrias se instalen, se generen más empleos y Mendoza dé, todos los días, un paso adelante".

La Provincia realizará un Aporte No Reembolsable (ANR) de $186.119.380,31, lo que representa el 75% del costo total del proyecto.

“Este convenio refleja el compromiso del Gobierno con el desarrollo equilibrado de todo el territorio, impulsando proyectos estratégicos que mejoran la calidad de vida de los mendocinos”, destacó Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

celso jaque alfredo cornejo
Abrazo entre el peronista Celso Jaque y el radical Alfredo Cornejo. El intendente de Malargüe y el gobernador firmaron un convenio.

Nodo M+: energía para el desarrollo

El proyecto Nodo M+ tiene como objetivo permitir la relocalización de empresas de alto impacto urbano y acompañar el crecimiento ordenado de la zona industrial. La Municipalidad de Malargüe será la encargada de ejecutar la obra. Esto incluye la contratación de empresas, la supervisión técnica y la rendición de cuentas ante el Gobierno.

La Provincia mantendrá el control sobre el avance del proyecto. Están previstas inspecciones presenciales para garantizar el uso adecuado de los fondos públicos, se informó.

