Alberto Fernández realizó otro cambio en su Gabinete y confirmó a Agustín Rossi en Inteligencia

"El día lunes concluye la intervención dispuesta en la Agencia Federal de Inteligencia. Cristina Camaño llevó adelante el organismo con notable esfuerzo y honestidad. Con ella pusimos fin a los sótanos de la democracia . Mi eterna gratitud por su trabajo y su compromiso", señaló el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

►TE PUEDE INTERESAR: Penitentes: así se vive entre el viento, las ruinas, los recuerdos y la esperanza

Y añadió: "Concluida la intervención, la AFI volverá a funcionar regularmente. Agustín Rossi estará a cargo del organismo y requeriremos el acuerdo del Senado de la Nación. De ese modo volverá a sumarse al Gobierno nacional aportando toda su experiencia y honestidad".

Tuit Alberto sobre Caamaño.PNG

El presidente también contó que esta mañana mantuvo una reunión en la Quinta de Olivos con la interventora y su próximo sucesor para "ordenar la transición de la gestión".

Caamaño respondió la publicación del mandatario y le agradeció "por la confianza que depositó en mí para asumir la enorme responsabilidad de sanear los sótanos de la democracia". "Puedo decir con orgullo que sentamos las bases de una Agencia Federal de Inteligencia que respeta al Estado de derecho y cumple con la ley, como cualquier organismo público", comentó.

La salida de Matías Kulfas

La oficialización de Rossi como titular de la AFI se realizó minutos después de que la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, confirmara el pedido de renuncia efectuado por Alberto Fernández a Matías Kulfas.

La solicitud se produjo luego de que se difundiera un informe "en off" atribuido a la cartera de Desarrollo Productivo sobre el gasoducto Néstor Kirchner, que fue cuestionado por el jefe de Estado y por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

kulfas consejo economico y social.jpg Matías Kulfas fue reemplazado por Daniel Scioli.

El apartamiento de Kulfas se conoció una hora después de que el mandatario criticara por Twitter la "publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno", por el cuestionado informe, que desde anoche circuló entre periodistas a través de WhatsApp.

En ese mensaje de texto se responsabilizaba a "los funcionarios de Cristina" por las condiciones de contratación para las cañerías del gasoducto y se los acusaba de "armar un pliego de licitación a la medida de Techint".

"Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro del otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Fernández de Kirchner", remarcó el Presidente en su tuit, en una crítica directa a los autores y promotores del informe.

► TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno de Mendoza lanzó una última chance para regularizar la RTO