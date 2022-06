Alberto Fernández habló "un ratito" con Bolsonaro de fútbol y sobre el gasoducto de Vaca Muerta

"Ayer, el presidente Bolsonaro me vio en el hall de entrada antes de pasar a la reunión; estábamos haciendo tiempo para pasar a la reunión, se acercó muy amablemente, me saludó, hablamos un ratito de fútbol y después me habló de su preocupación por el tema energético, sobre de qué modo podemos trabajar en la integración energética", dijo este viernes el mandatario argentino en una conferencia de prensa ofrecida en el Hotel Marriot a los periodistas de Argentina que cubren la Cumbre.