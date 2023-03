Alberto Fernández fue trasladado al sanatorio Otamendi

El último episodio de salud del mandatario había sido en noviembre del año pasado en Bali, Indonesia, donde debió ser atendido por una gastritis erosiva con signos de sangrado, ante lo cual el canciller Santiago Cafiero fue el encargado de reemplazarlo en la cumbre de líderes del G20.

Alberto Fernandez-parte medico.jpg El presidente Alberto Fernández ya había presentado problemas de salud en el 2018 y en el 2019.

Los antecendentes clínicos de Alberto Fernández

A fines del 2022, Fernández fue trasladado entonces al Sanglah General Hospital de Bali, acompañado por el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin; el doctor argentino Manuel Estigarribia, de la Unidad Médica Presidencial; y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Prensa y Comunicación, Gabriela Cerruti.

En ese centro asistencial le realizaron análisis de sangre y una endoscopia, que determinó el cuadro de gastritis. Sin embargo, una vez recuperado, Fernández retomó la actividad en ese país y mantuvo una reunión bilateral pautada con su par chino, Xi Jinping, antes de emprender el regreso a Argentina.

Alberto Fernandez en Indonesia.jpg Cuando estuvo en Bali, Alberto Fernández debió ser internado por una gastritis aguda.

Otro antecedente clínico de Alberto Fernández se remonta a junio de 2019 -poco antes de ser electo, primero como candidato y luego como presidente- cuando sufrió un tromboembolismo pulmonar subsegmentario con infarto pulmonar izquierdo. Por eso, sus médicos permanecen atentos a todos los síntomas que pueda sufrir el mandatario nacional.

En ese momento, el Presidente arribó a la guardia del Otamendi con un fuerte dolor en la pierna y dificultad respiratoria. Inmediatamente después fue anticoagulado y estabilizado.

Más allá de que trató de minimizar ese episodio, contó: "Me detectaron que tenía una fuerte inflamación en la pleura. Yo ya había tenido en el 2008 un antecedente de un pequeño coagulo en el pulmón. Entonces me dieron vía intravenosa medicación para calmar el dolor y, ya que estaba internado, mi médico me dijo que me quede y me haga un chequeo general".

