Alberto Fernández dijo que la foto de Fabiola Yañez es falsa y que la denunció por falso testimonio

En una entrevista en Radio Splendid, Alberto Fernández dijo que la hinchazón en el ojo de Yañez se debió a "una inyección de la esteticista" que le hizo un tratamiento de belleza.

"Probé que no fui yo, el 19 de junio la esteticista le dio una inyección y el 20 a la mañana yo le dije qué te pasó en el ojo, y ella empezó con la teoría de que "tal vez le di un codazo mientras dormíamos".

"Es una ingrata", señaló y explicó que amigas de ella dijeron que se sacaba fotos "que dijo que después iba a usar".

Fernández expresó que Yañez "empezó a usar la teoría del codazo porque le daba vergüenza decir que se había hecho un tratamiento estético" de plasma enriquecido en plaquetas.

El ex presidente dijo que Yañez "tiene problemas de salud muy serios que, en buena medida, explican todo esto" y aseguró que, "si uno lee su historia clínica, se explican muchas cosas".

Explicó que la madre de su hijo padece "una enfermedad psiquiátrica que genera una adicción", aunque aclaró que no quiere "exponerla" porque es la mamá de su hijo.

"No tengo interés que mi hijo deje de estar con su mamá, pero me preocupa el estado de ella. Hay un tema de protección del niño que a mí me preocupa, hay gente de España que cuenta cómo la ven a ella por las noches", dijo insistiendo en su supuesto mal estado de salud.

Alberto Fernández.jpg

Imputaciones “tirada de los pelos”

Fernández en la entrevista añadió que tiene presentadas denuncias "por falso testimonio" contra Yañez y remarcó que ese hecho "está silenciado" en los medios de comunicación al señalar que "eso nadie lo cuenta".

El ex mandatario, que está siendo juzgado en una causa por violencia de género presentada por Yañez, aseguró que ésta le hizo "una docena de imputaciones y quedaron en pie solo cuatro, tiradas de los pelos".

Denunció, también, que su ex pareja, actualmente radicada en España, le impide ver a su hijo. "Fabiola me cortó todo vínculo con Francisco y tuve que denunciarla", expresó y mencionó que la última vez que habló por teléfono con él "fue el 11 de abril para su cumpleaños".

"Ella se caía, se golpeaba, se sacaba fotos y decía que después las iba a usar. Las lesiones pueden haber existido, lo que yo digo es que no se las hice yo", aseveró.

Además, insistió en que las denuncias de Yañez en su contra surgieron después de una entrevista de ella "con la periodista Sandra Borghi" de Canal 13 que, según Fabiola, le ofreció "unos tres millones de dólares para hacer una serie televisiva" supeditada a que primero ella haga la denuncia por maltrato.

En la entrevista, Fernández también reivindicó lo actuado por su Gobierno en la pandemia de Covid y dijo que en la Argentina "no hubo cuarentena sino distanciamiento social, como recomendaba la OMS" y eso lo puso en el difícil lugar de decirle "al comerciante que no puede vender o al restaurante que tiene que cerrar".