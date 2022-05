Alberto Fernández afirmó que "Cristina tiene una mirada parcial" y que él toma las decisiones

"Creo que (la de Cristina) es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado 6 millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica que necesitaba", evaluó Alberto Fernández.

También hizo una consideración sobre el rol de la vicepresidenta en la Argentina y expresó que "ella representa en la historia algo significativo, y en el presente es líder de un espacio importante".

"Pero hay cosas en las que no comparto su mirada. Además he sido públicamente crítico con su gestión de gobierno. Todo el mundo sabe que tengo una mirada diferente. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo", indicó el Presidente.

Al ser consultado sobre las elecciones del año próximo y si imaginaba una interna, indicó: "Yo no estoy pensando en 2023. Estoy pensando en qué puedo hacer para que esta guerra se termine. Para 2023 falta mucho tiempo. En Argentina el reloj corre de otro modo".

"El presidente de la nación es quien manda en Argentina. Desde 2019 decían que yo sería una títere de ella. Pero la verdad es que yo tomo las decisiones. Eso no quiere decir que no escuche a Cristina, que desprecie su opinión. Pero la decisión la tomo yo. Y llevó mucho tiempo que se den cuenta de que yo estoy gobernando. Los debates que propongo son en este tono de voz, no necesito gestos grandilocuentes ni insultos ni maltratos", agregó.

Alberto Fernández de gira por Europa.jpg Alberto Fernández junto al rey de España Felipe VI.

Alberto Fernández se reunió este mediodía (hora de nuestro país), en el Palacio de La Zarzuela, con el Rey Felipe VI de España, con quien analizó la relación bilateral y las posibilidades de potenciar las inversiones y las exportaciones de la Argentina.

En la audiencia, que se extendió durante más de una hora, dialogaron sobre los proyectos conjuntos entre ambos países, a la vez que plantearon las dificultades generadas por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia para la economía mundial y la seguridad alimentaria.

Participaron del encuentro el canciller, Santiago Cafiero, y el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín; mientras que, por la parte española, acudió el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo.

Más temprano, el jefe de Estado inició su agenda con un encuentro en el Palacio de La Moncloa con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el marco del viaje que emprendió el lunes por la tarde a Europa y que también contempla agendas de trabajo en Alemania y Francia.

El mandatario partirá este miércoles por la mañana junto a su comitiva (a las 4 de la Argentina) en un vuelo hacia la ciudad de Berlín para mantener una reunión bilateral con el canciller alemán, Olaf Scholz.

Fuente: Noticias Argentinas y presidencia de la Nación