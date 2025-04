Alberto Benegas Lynch respaldó el rumbo económico del Gobierno y defendió la salida del cepo

“El balance de estos 16 meses no puede ser mejor. Reconstruimos la credibilidad, no hay más control de precios ni de cambios, no hay déficit fiscal ni cuasifiscal, y se saneó el Banco Central”, enumeró. En ese sentido, advirtió que si el gobierno anterior continuaba en el poder, “Argentina estaría atravesando una crisis humanitaria sin precedentes” y que se evitó una “recontra hiperinflación”.

La nueva gestión justificó su decisión con el final del cepo cambiario.

Berti Benegas Lynch celebró el fin del cepo cambiario y elogió las medidas económicas tomadas por Javier Milei

Defendió el saneamiento del Banco Central

Sobre la situación del Banco Central, defendió su saneamiento actual, a pesar de que el propio presidente Milei ha manifestado su intención de cerrarlo a futuro. “Los procesos tienen etapas. Mientras siga funcionando como autoridad monetaria, sanearlo es lo correcto. Lo mismo ocurre con Aerolíneas Argentinas: que hoy tenga un resultado operativo más razonable no significa que deba seguir en manos del Estado”, señaló.