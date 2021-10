Al Gobierno le gusta la idea de bajar impuestos, pero no avanzaría en el 2022

En la primera fila de invitados se pudo ver al senador peronista Adolfo Bermejo, al senador radical Juan Carlos Jaliff, al diputado nacional Omar De Marchi y al intendente de General Alvear, Walter Marcolini y al secretario general de la CGT, Luis Márquez.

https://twitter.com/AdolBermejo/status/1450586707150221315 Participando en la presentación del trabajo “Impuesto a los Ingresos Brutos: efectos económicos y propuestas para impulsar el empleo privado”, del @cem_mendoza



En los tiempos que corren es importante escuchar para trabajar con todos los actores de la economía de #Mendoza pic.twitter.com/eN6udrOmdZ — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) October 19, 2021

Los empresarios que impulsan esta rebaja impositiva saben que este miércoles se comenzará a discutir en la Cámara de Diputados de la provincia el Presupuesto 2022, y con él las dos leyes de Avalúo e Impositiva, que incluyen las propuestas oficialistas de rebajar Ingresos Brutos para 68 actividades que fueron las más golpeadas por la pandemia y sus consecuencias, pero apuntan a que su iniciativa terminen en una ley que obligue a los gobiernos venideros a aplicarla, independientemente de la política impositiva de turno, y que se sostenga al menos durante 10 años, para que se puedan ver sus efectos.

"El sistema provincial va entorno a lo que plantea el Consejo Empresario que es lo que se viene haciendo desde el 2016, requiere de una conducta y un equilibrio fiscal que es lo que proponemos que es no gastar más de lo que tenés, e ir bajando sobre el gasto total, el gasto del personal. Eso no significa echar gente, sino destinar más presupuesto a obras y en servicios y no tanto en recurso humano. Dedicar el excedente a la obra pública, que es lo que pretende este presupuesto. El beneficio de esto es que premia el nuevo empleo, por cada empleado nuevo se puede usar el dinero que se le paga en salario como un crédito de Ingresos Brutos" analizó el ex ministro de Economía y candidato a senador provincial de Cambia Mendoza.

En la misma línea, el diputado radical Jorge López, recordó que el Gobierno viene aplicando una disminución de presión fiscal e impositiva, aunque admitió: "lógicamente hay temas que revisar, creemos que alguna incongruencia que ellos marcan o la falta de ingeniería del sector público para entender que las ayudas a determinados actores tienen que ir en línea con la política de las alícuota, son temas que profundizar y estos ámbitos sirven. El resto es una propuesta que hay que analizar, nosotros tenemos el programa de Enlazados que busca en términos similares generar empleo y que el Estado de un crédito fiscal al contribuyente, por tanto, estamos en la misma sintonía y habrá que ver si se puede ir aplicando. El presupuesto 2022 ya está para su tratamiento y tiene despacho, esto es un análisis más profundo", concluyó el economista.