Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial y reemplazará a Manuel Adorni

Adrian Ravier vocero presidencial Manuel Adorni

La llegada de Ravier se produce luego de que Adorni dejara el cargo de vocero para asumir nuevas responsabilidades dentro del gobierno nacional.

Quién es Adrián Ravier

Ravier es economista, docente universitario e investigador especializado en teoría monetaria, crecimiento económico y pensamiento liberal.

A lo largo de su carrera publicó libros y artículos académicos sobre economía y participó en distintos espacios de análisis y divulgación vinculados al liberalismo económico.

Su nombre estuvo asociado en varias oportunidades a los equipos técnicos cercanos a Milei y a referentes de La Libertad Avanza.

Con su incorporación, el gobierno nacional completa el reemplazo en una de las áreas más visibles de la administración, encargada de comunicar las decisiones y posiciones oficiales de la Casa Rosada. (NA)