El economista Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial, según anunció este viernes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial y reemplazará a Manuel Adorni
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, quien confirmó la incorporación del economista al Gobierno nacional
La designación fue comunicada por Adorni a través de sus redes sociales, donde confirmó que Ravier asumirá la función de portavoz del Gobierno nacional.
El economista es una figura vinculada a las ideas liberales y cuenta con una amplia trayectoria académica. En los últimos años participó activamente en debates sobre política económica y fue uno de los referentes intelectuales cercanos a las propuestas impulsadas por el presidente Javier Milei.
La llegada de Ravier se produce luego de que Adorni dejara el cargo de vocero para asumir nuevas responsabilidades dentro del gobierno nacional.
Quién es Adrián Ravier
Ravier es economista, docente universitario e investigador especializado en teoría monetaria, crecimiento económico y pensamiento liberal.
A lo largo de su carrera publicó libros y artículos académicos sobre economía y participó en distintos espacios de análisis y divulgación vinculados al liberalismo económico.
Su nombre estuvo asociado en varias oportunidades a los equipos técnicos cercanos a Milei y a referentes de La Libertad Avanza.
Con su incorporación, el gobierno nacional completa el reemplazo en una de las áreas más visibles de la administración, encargada de comunicar las decisiones y posiciones oficiales de la Casa Rosada. (NA)