Coordinó el Paso Cristo Redentor durante 10 años y se hartó: "Me saqué de encima una mochila pesada"

Según explicó, los cambios se produjeron tras la llegada de nuevas autoridades al área y aseguró que no compartía el enfoque de trabajo impulsado desde Buenos Aires. "Estaban apoyados más en aspectos formales y no de fondo", sostuvo.

jose justo bascolo jefe de fronteras paso cristo redentor.jpg Justo José Báscolo estuvo al frente del Paso Cristo Redentor durante 10 años.

El ex funcionario remarcó que su continuidad dependía de la posibilidad de avanzar en mejoras concretas para lograr un paso internacional más eficiente, algo que, según su balance, no ocurrió.

Cuáles son los principales problemas que detectó en el Paso Cristo Redentor

Justo José Báscolo sostuvo que el principal desafío pasa por la gestión y la modernización de los sistemas fronterizos. También cuestionó la falta de avances en la interoperabilidad tecnológica entre Argentina y Chile.

En ese sentido, explicó que ambos países trabajan con sistemas independientes pese a compartir gran parte de la información necesaria para agilizar el tránsito de cargas y pasajeros.

Además, consideró que los procesos de integración fronteriza avanzaron muy poco durante las últimas 2 décadas y señaló que la única mejora concreta fue la implementación del sistema simplificado de control migratorio.

paso a chile aduana paso cristo redentor Báscolo señaló que se avanzó poco en la interoperabilidad entre Chile y Argentina. Foto: Gentileza

Respecto de las críticas realizadas por funcionarios chilenos sobre las condiciones del complejo fronterizo Horcones, indicó que existe una marcada diferencia de infraestructura entre ambos países, aunque aclaró que durante gestiones anteriores se renovaron las instalaciones de gas del complejo argentino.

Las tres advertencias para el invierno en alta montaña

Al ser consultado sobre las principales preocupaciones para la temporada invernal, Báscolo mencionó tres aspectos centrales.

El primero es el estado de la Ruta 7 . Según afirmó, la infraestructura vial se encuentra colapsada frente al volumen de tránsito que circula diariamente entre transporte internacional, vehículos particulares y transporte de pasajeros.

. Según afirmó, la infraestructura vial se encuentra frente al volumen de tránsito que circula diariamente entre transporte internacional, vehículos particulares y transporte de pasajeros. También advirtió sobre la necesidad de reforzar la señalización y las medidas preventivas por la formación de hielo en la calzada, un fenómeno frecuente durante el invierno incluso cuando no se registran nevadas.

por la formación de hielo en la calzada, un fenómeno frecuente durante el invierno incluso cuando no se registran nevadas. Finalmente, señaló el deterioro del complejo fronterizo argentino y reclamó inversiones para modernizar la infraestructura y avanzar hacia sistemas digitales que permitan una mayor integración operativa con Chile.

Báscolo recordó que trabajó durante aproximadamente 10 años en la coordinación fronteriza y aseguró que, pese a distintos intentos de mejora impulsados por sucesivos gobiernos, no se registraron avances significativos en obras estructurales para el principal paso internacional de Mendoza.

"Siempre escuchamos que es un paso estratégico, pero no somos coherentes con las medidas que hay que adoptar para acompañar esa definición", concluyó el ex coordinador del Paso Cristo Redentor.