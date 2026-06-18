Marijuan pidió citar a indagatoria al hermano de Manuel Adorni por su declarción jurada

Ante el inicio de las actuaciones en los tribunales federales de Comodoro Py, el actual legislador provincial de La Libertad Avanza optó por realizar una serie de modificaciones complementarias en sus presentaciones patrimoniales oficiales. En esa segunda rectificación de su declaración jurada, el imputado añadió formalmente diversos activos que no figuraban en los documentos entregados originalmente ante las autoridades competentes.

En la documentación rectificativa presentada por la defensa técnica del funcionario público, se incorporó un inmueble ubicado en la localidad platense de City Bell valuado en 52 millones de pesos. Asimismo, se sumó el 50% de un automóvil marca Chery Tiggo por un valor estimado de 7 millones de pesos y la mitad de una camioneta Jeep Renegade por 10 millones de pesos.

Los activos declarados por Francisco Adorni

La acusación formal del fiscal Guillermo Marijuan hace especial hincapié en que Francisco Adorni omitió de forma deliberada el ingreso de sumas millonarias en cuentas bancarias. Además, se constató el blanqueo extemporáneo de la cancelación de una deuda crediticia de carácter hipotecario por un monto total de 60 millones de pesos con la banca pública de la provincia de Buenos Aires.

Para el Ministerio Público Fiscal, el imputado cuenta con una formación técnica específica que le impide alegar un desconocimiento involuntario de las normativas vigentes sobre transparencia pública. Los antecedentes laborales del legislador confirman que durante su paso por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires se desempeñó en un sector con vinculación directa al procesamiento de las declaraciones juradas patrimoniales de los magistrados.

francisco adorni El legislador bonaerense Francisco Adorni.

La herencia que complica a Francisco Adorni

Otro de los puntos centrales del dictamen acusatorio radica en la inclusión tardía de un monto de 21 millones de pesos en concepto de un beneficio sucesorio familiar. Esta cifra generó un fuerte impacto en el ámbito político debido a que contradice la versión brindada públicamente por su hermano y actual jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, para justificar su propia evolución patrimonial.

El jefe de ministros del gobierno nacional había afirmado ante los medios de comunicación y en sede parlamentaria que recibió una herencia equivalente a U$S 200.000 que posteriormente colocó en activos digitales denominados criptomonedas. La inconsistencia entre los montos de la herencia reportados por ambos hermanos es uno de los elementos que la fiscalía federal pretende dilucidar mediante las medidas de prueba en curso.

La solicitud de citación a indagatoria firmada por el fiscal Guillermo Marijuan se encuentra bajo el análisis del Juzgado Criminal y Corrector Federal Número 6, conducido de manera interina por el magistrado Daniel Rafecas. El juez de la causa deberá evaluar en los próximos días si ratifica el pedido de la fiscalía basándose en el grado de sospecha acumulado en el expediente por las declaraciones juradas irregulares que comprometen a Francisco Adorni.