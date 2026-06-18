La senadora Patricia Bullrich afirmó este miércoles que “el presidente Javier Milei considera que no existen razones” para desplazar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica generada por su declaración jurada patrimonial y las explicaciones que brindó sobre el origen de parte de sus ahorros.
Bullrich habló sobre la negativa de Milei de echar a Adorni
La senadora Patricia Bullrich afirmó que Javier Milei respalda a Manuel Adorni, considerando que no hay motivos para su desplazamiento
En declaraciones televisivas, Patricia Bullrich sostuvo que el mandatario entiende que el funcionario “no mintió o que dio una explicación razonable para sostener a Adorni” y remarcó que no existe “nada que cuestionarle al presidente de la Nación”, respecto de su respaldo al integrante del Gabinete.
En ese sentido, indicó que una eventual citación al Congreso dependerá de la voluntad de las distintas bancadas.
“De eso se trata la sesión. Si ese proyecto tiene una mayoría tendría una interpelación y podría llevar o no a una moción de censura”, afirmó.
El 15 días se define la situación de Manuel Adorni
La senadora explicó que la postergación de la sesión fue producto de un entendimiento entre los bloques parlamentarios.
“Fue un acuerdo porque se levantó la sesión de mañana. Informaré al Poder Ejecutivo de esta circunstancia y veremos qué medidas se toman. Esto se aprobó por todos los bloques, inclusive la oposición kirchnerista”, indicó.
La dirigente también rechazó que el oficialismo haya impulsado la suspensión del debate para proteger al funcionario.
“Nosotros no le estamos dando tiempo al Poder Ejecutivo, nosotros somos minoría. No tenemos fuerzas suficientes para imponer los temas”, sostuvo.
La situación de Manuel Adorni se encuentra bajo fuerte atención política desde que se conocieron detalles de su declaración jurada patrimonial y de las explicaciones brindadas sobre sus ahorros y ganancias obtenidas mediante inversiones.
A raíz de la controversia, distintos sectores de la oposición impulsaron proyectos para interpelarlo en el Congreso y reclamar mayores precisiones sobre su patrimonio.