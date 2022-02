Violó y embarazó a su hija con esquizofrenia

Te puede interesar: El kirchnerismo acompañó la asunción de Carina Sedano en el SUTE

La investigación por el abuso, dado a conocer en las últimas horas, comenzó a mediados del año pasado con la denuncia radicada por una hermana de la víctima.

Fuentes policiales explicaron que la familiar había denunciado que la mujer, diagnosticada hace más de 3 años con esquizofrenia paranoide, por lo que es considerada peligrosa para sí misma y terceros, y no puede valerse por sus propios medios, consignó el sitio El Liberal.

En la denuncia, la hermana aseguró que la paciente estaba embarazada, al que atribuyó a una violación. Es así que la fiscal del caso, Florencia Garzón, dispuso el análisis de ADN a una veintena de vecinos y conocidos de la víctima, entre ellos su padre.

Los resultados de esas pericias fueron entregados este viernes a Garzón y coincidían con los de progenitor de la mujer.

De esa manera, en una orden concedida por el juez Álvaro Mansilla, el hombre quedó detenido en su casa y luego imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la calidad de guardador y convivencia preexistente". La fiscal lo indagará esta semana.

El bebé de la víctima, así como otro hijo que tuvo antes de ser diagnósticada, quedaron bajo custodia de una de las hermanas de la mujer.

Informaron además que la Defensoría de Añatuya trabajaría ahora en la internación de la víctima en el Hospital Diego Alcorta.