Violencia en el centro: un hombre fue detenido tras proferir amenazas con un cuchillo en una heladería

El episodio ocurrió en avenida Colón al 341, en pleno centro. Al arribar al lugar, los uniformados intentaron disuadir al agresor, quien se tornó hostil y desafió a la autoridad. Según consta en el acta del procedimiento, el sujeto manifestó de forma intimidante: "Yo no voy a tirar nada, milico culiado", mientras avanzaba hacia el personal actuante.

detenido centro El arma blanca que tenía el hombre detenido.

Ante el riesgo inminente, los efectivos debieron desenfundar su arma reglamentaria como medida de advertencia para lograr que el detenido finalmente arrojara el cuchillo al suelo.