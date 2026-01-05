Un violento incidente se registró durante la noche de este domingo en una reconocida heladería ubicada en pleno centro. Personal de preventores y efectivos policiales debieron intervenir en una disputa donde quedó detenido un hombre habría esgrimió un arma blanca para proferir amenazas y realizar estocadas contra un peatón de 37 años.
Violencia en el centro: un hombre fue detenido tras proferir amenazas con un cuchillo en una heladería
El episodio ocurrió en la avenida Colón, donde un detenido de 46 años habría atacado a un transeúnte y posteriormente enfrentó a los efectivos policiales antes de ser reducido
El episodio ocurrió en avenida Colón al 341, en pleno centro. Al arribar al lugar, los uniformados intentaron disuadir al agresor, quien se tornó hostil y desafió a la autoridad. Según consta en el acta del procedimiento, el sujeto manifestó de forma intimidante: "Yo no voy a tirar nada, milico culiado", mientras avanzaba hacia el personal actuante.
Ante el riesgo inminente, los efectivos debieron desenfundar su arma reglamentaria como medida de advertencia para lograr que el detenido finalmente arrojara el cuchillo al suelo.
Quién es el detenido por amenazar con un cuchillo en la heladería
Tras una persistente resistencia física, el sospechoso -identificado como Cristian Ruarte Soria, de 46 años-, fue reducido y detenido.
En el lugar se procedió al secuestro de un cuchillo tipo carnicero, con mango blanco y una hoja de metal de aproximadamente 20 centímetros de longitud.
Se investiga si el atacante actuó bajo los efectos del alcohol, ya que al momento de ser trasladado presentaría un aparente estado de ebriedad.