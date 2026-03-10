Una escena se vivió en la mañana del lunes en unos tribunales de San Juan durante una audiencia judicial. Un preso, disconforme con la investigación que llevaban en su contra, intentó atacar a un fiscal delante de todos los presentes.
Video: un preso intentó golpear a un fiscal en pleno juicio
Un policía logró detener a tiempo al atacante antes de que alcanzara a golpear al fiscal
El preso Axel Hernán Rojas, de 28 años, quien intentó agredir al fiscal José Plaza justo cuando terminaba la sesión. El forcejeo fue tan violento que el reo rompió un televisor ubicado en la sala.
Un policía intervino a tiempo y evitó que Axel Rojas alcanzara al representante del Ministerio Público. El incidente quedó grabado y generó conmoción entre los presentes.
El preso que quiso atacar a un fiscal
El preso cumple una condena total de 11 años y 2 meses de prisión en la cárcel sanjuanina de Chimbas. El interno acumula diversos antecedentes penales y es conocido por su comportamiento conflictivo dentro del establecimiento carcelario.
Fuentes judiciales indicaron que el traslado del preso hasta Tribunales había sido imposible en dos oportunidades anteriores, lo que obligó a postergar la audiencia en esas ocasiones. Su historial incluye múltiples episodios de violencia contra otros internos, lo que agrava su situación penitenciaria.
El juicio que se desarrollaba esta mañana lo tiene como imputado por agredir a un penitenciario. Según la acusación, Hernán Rojas golpeó al agente con un palo y le provocó una fractura en uno de los dedos de la mano.
Al concluir la audiencia, el magistrado imputó formalmente a Hernán Rojas por el delito de lesiones graves contra el penitenciario. Fue en ese preciso momento cuando el preso, visiblemente alterado, se abalanzó sobre el fiscal. Gracias a la rápida reacción de un agente policial, el ataque no prosperó. No obstante, durante el forcejeo, Rojas derribó y rompió un televisor de la sala. Por este nuevo hecho, se le inició otra causa penal en la UFI Genérica.