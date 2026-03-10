Video: un preso intentó golpear a un fiscal en pleno juicio

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

El preso que quiso atacar a un fiscal

El preso cumple una condena total de 11 años y 2 meses de prisión en la cárcel sanjuanina de Chimbas. El interno acumula diversos antecedentes penales y es conocido por su comportamiento conflictivo dentro del establecimiento carcelario.

Fuentes judiciales indicaron que el traslado del preso hasta Tribunales había sido imposible en dos oportunidades anteriores, lo que obligó a postergar la audiencia en esas ocasiones. Su historial incluye múltiples episodios de violencia contra otros internos, lo que agrava su situación penitenciaria.

El juicio que se desarrollaba esta mañana lo tiene como imputado por agredir a un penitenciario. Según la acusación, Hernán Rojas golpeó al agente con un palo y le provocó una fractura en uno de los dedos de la mano.

Al concluir la audiencia, el magistrado imputó formalmente a Hernán Rojas por el delito de lesiones graves contra el penitenciario. Fue en ese preciso momento cuando el preso, visiblemente alterado, se abalanzó sobre el fiscal. Gracias a la rápida reacción de un agente policial, el ataque no prosperó. No obstante, durante el forcejeo, Rojas derribó y rompió un televisor de la sala. Por este nuevo hecho, se le inició otra causa penal en la UFI Genérica.