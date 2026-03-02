Video: un policía escapaba de un robo, le dispararon por la espalda y está grave

Un violento episodio de inseguridad conmocionó el viernes a la tarde en Buenos Aires. Es que se trató de un robo que no sólo tuvo como víctima a un policía sino que terminó baleado y gravemente herido pese a que nunca se resistió al hecho.
El robo ocurrió en la localidad de Billinghurst, en el partido de San Martín. Un efectivo de la Policía de Buenos Aires, Sergio Andrés Retamozo (43), fue víctima de un asalto a mano armada mientras terminaba de estacionar su auto.
El policía, que se encontraba vestido de civil y presta servicios en una comisaría de la zona, fue sorprendido por 3 delincuentes armados que cruzaron rápidamente la calle para interceptarlo y sacarle el auto. Una cámara de seguridad privada capturó toda la secuencia.
En las imágenes registradas se observa cómo los 3 hombres, que caminaban por la vereda de enfrente, avanzaban decididos hacia el auto Renault Clio. Sergio Retamozo, al notar la amenaza, levantó las manos en señal de no resistencia y permitió que lo revisaran en busca de un arma. No opuso resistencia alguna.
Los delincuentes, tras confirmar que no portaba pistola, se prepararon para subir al auto y huir con el botín. El oficial, en un intento desesperado por preservar su integridad, decidió alejarse corriendo del lugar del robo en dirección opuesta.
Fue en ese preciso momento cuando uno de los atacantes efectuó un disparo por la espalda. La bala impactó en la zona de la cintura del policía, y el proyectil atravesó hasta alojarse en el estómago. El policía cayó herido mientras que los autores del robo escaparon a toda velocidad en el Renault Clio robado.
Según el parte médico, su estado es estable, aunque permanece bajo estricta observación debido a la gravedad de la herida abdominal. El expediente quedó calificado como tentativa de homicidio criminis causa y robo agravado. Horas más tarde, el Renault Clio fue encontrado incendiado en las inmediaciones del barrio Libertador.