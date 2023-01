Video: un ex agente penitenciario se defendió a los tiros de ladrones que intentaron asaltarlo en su casa

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 13, en la vivienda ubicada en Ramón Franco al 4000 cuando el ex agente penitenciario, Carlos Antonio Reale, de 60 años, estaba abriendo el portón de su vivienda y fue sorprendido por dos delincuentes armados.

Todo quedó registrado en dos cámaras de seguridad que hay en la vivienda de la víctima del robo, una que está dentro del garage y otra afuera de la propiedad. Uno de los delincuentes le exigía las llaves de su vehículo y le apuntaba con un arma. Fue entonces, que el ex penitenciario, sacó su arma y comenzó a disparar.

El delincuente fue alcanzado por al menos dos disparos y junto al otro ladrón, se escaparon en un automóvil Toyota Etios de color blanco.

Según las fuentes, las balas de los delincuentes impactaron en las paredes de la vivienda y las esquirlas en el perro de la familia. También la camioneta del ex penitenciario resultó con impactos de bala.

Este martes, personal policial de Lanús, logró detener al delincuente baleado, quien se encuentra internado en el Hospital Santa Marina de Monte Grande.

El joven, que fue identificado como Jonatan Nahuel Velizan, de 19 años, ingresó al hospital con herida de arma de fuego a la altura del abdomen y del hombro derecho.

“Cuando estaba bajando la heladerita sentí que venían caminando hacia mí. Y no era porque habían perdido el colectivo. Venían de la esquina de Hernandarias y Ramón Franco ya esgrimiendo las armas de fuego”, contó Carlos a un canal de noticias.

RE efendió su casa a los tiros.jpg El hombre llegaba a su casa en su camioneta, en Lanús, y fue sorprendido por los ladrones a quienes enfrentó, hiriendo a uno de ellos

Y agregó: “Ellos estaban dispuestos al enfrentamiento, estaban en la vía pública y el desenlace pudo haber sido fatal. Intenté resguardarme, me metí adentro y cuando entró (el ladrón) pude tomar un poquito de distancia. Unos pocos centímetros me valieron para poder defenderme”.

"Me encontré con dos sujetos que arremetieron contra mi vida. Debido a mi preparación uno siempre tiene que situarse en hipótesis del conflicto. En ese momento sí o sí estaba obligado a tomar distancia de ellos”, explicó el hombre, y concluyó: “Uno no espera quitarle la vida a nadie ni tampoco tenemos ese tipo de preparación para matar. Pero los resultados son inesperados. Yo no esperaba esta situación pero sí o sí tenía que poner cese a la agresión. Si no lo determinaba de esa manera, algún disparo me iban a dar”.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que pudo determinar que el joven presenta similares características de fisionomía y vestimenta al ladrón que resultó herido por la víctima.

Las fuentes informaron que al joven se le realizó pericia de dermotest, del cual se espera el resultado, y que si le dan el alta en las próximas horas será trasladado a la sede judicial donde se le tomará indagatoria. Los investigadores continuarán trabajando en el caso para dar con el o los cómplices del hecho.