Video: preventores de Ciudad tacklearon a un ladrón que acababa de robar una cartera

Según la información que aportó la Municipalidad de Ciudad, el robo ocurrió cuando un hombre sustrajo una cartera de un vehículo que se encontraba estacionado sobre calle Belgrano.

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Con este caso debutó el Centro de Operaciones y Videovigilancia de Ciudad.

Preventores y agentes de la policía detuvieron a un hombre que había robado una cartera de un vehículo que se encontraba estacionado en calle Belgrano @radionihuil

Un tackle a lo… pic.twitter.com/NODjupuvNV — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) March 26, 2026

Desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia se advirtió el modus operandi del ladrón y se notificó a personal de Preventores, que comenzó una persecución a pie cuando el delincuente intentaba escapar.