Un robo ocurrido en pleno centro de Ciudad en la mañana de este jueves derivó una frenética persecución a pie y un espectacular tackle con el cual el ladrón fue detenido por las autoridades.
Inseguridad
Video: preventores de Ciudad tacklearon a un ladrón que acababa de robar una cartera
La detención tras el robo fue capturada por las cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Videovigilancia
Según la información que aportó la Municipalidad de Ciudad, el robo ocurrió cuando un hombre sustrajo una cartera de un vehículo que se encontraba estacionado sobre calle Belgrano.
Desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia se advirtió el modus operandi del ladrón y se notificó a personal de Preventores, que comenzó una persecución a pie cuando el delincuente intentaba escapar.
Finalmente, los agentes municipales terminaron tackleando al autor del robo, que metros antes había arrojado la cartera que contenía un monedero, documentación y unos anteojos. Ahora, el ladrón quedó a disposición de la Justicia.