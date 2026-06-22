Video: manejó por un ruta más de 50 kilómetros en contramano y lo detuvieron

#MardelPlata Peligro total en la ruta 2: un hombre manejó más de 50 kilómetros en contramano



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La detención del conductor tras 50 kilómetros

a alarmante situación fue detectada inicialmente en la jurisdicción de Lezama. Allí, el personal de seguridad vial de Buenos Aires divisó a un auto que avanzaba de manera temeraria en sentido contrario al flujo vehicular. Inmediatamente, se dio aviso a las autoridades y se activó un protocolo de crisis, según informó el sitio Entre Líneas.

A partir de esa primera alerta, se coordinó un seguimiento en tiempo real entre distintos sectores de la provincia. El conductor, cuya identidad no trascendió, se dirigía hacia la ciudad de Mar del Plata avanzando de frente contra los autos que subían hacia la Ciudad de Buenos Aires por la mano correspondiente.

Gracias al monitoreo constante de los puestos de control y al despliegue de los móviles policiales a lo largo de la traza asfáltica, el auto pudo ser interceptado con éxito a la altura de Dolores. Afortunadamente, la maniobra se realizó de forma segura y no se produjeron incidentes viales ni heridos.

Una vez que lograron frenar la marcha del rodado, los agentes procedieron a detener al conductor y a realizarle los controles de rigor. Para sorpresa de los efectivos presentes, el test de alcoholemia al que fue sometido dio resultado negativo, por lo que las autoridades ahora investigan si el hombre sufrió una desorientación temporal o un problema de salud al momento de ingresar a la autovía.