Video: atrapó a un ladrón y le dio un importante sermón

En el video se puede ver como el hombre ahorcaba al malviviente, quien tiene antecedentes, y le daba un sermón con la intención de persuadirlo para que deje de robar.

Todo comenzó cuando el delincuente había arrebatado el celular a una mujer en la zona comercial de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires.

"Andá por el camino del bien. Si amás a Dios no hagas estas cosas. Si amás a tu mamá tampoco hagás esto. Yo también tengo problemas con la droga y no hago nada de esto, me rompo el culo todos los días laburando. Lo mismo tenés que hacer vos, para tu mamá y para tu familia, para el que sea", le decía el vecino que detuvo al ladrón mientras lo sostenía para que no se escapara.