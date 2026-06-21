Video: así fue el accidente en el que murió una nena de 2 años

El siniestro ocurrió a las 6 del sábado y mantuvo la arteria cortada hasta las 11 a la altura de la ruta 197 (kilómetro 31). Además otras dos personas resultaron afectadas físicamente. Todos los heridos fueron trasladados a los hospitales de Pacheco y San Isidro.

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De acuerdo con las primeras versiones, un Volkswagen Gol, en el que iba la víctima junto a sus padres (los dos de 27 años), se vio obligado a frenar en uno de los carriles centrales a raíz de un desperfecto técnico. Unos segundos después otro vehículo, una Renault Captur conducida por un hombre de 49 años, impactó contra la parte trasera del rodado detenido y volcó, en el video se aprecia que no atinó a frenar. Tras ello también otro auto quedó involucrado en el siniestro.