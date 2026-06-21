El sábado 20 de junio un accidente en cadena en Ruta Panamericana de Buenos Aires se cobró la vida de una niña de 2 años. Además dejó a x personas internadas, entre ellas la madre de la menor que está internada en estado delicado. todo quedó registrado en video.
Video: así fue el accidente en el que murió una nena de 2 años
Un desperfecto mecánico provocó que un auto se detuviera en Panamericana, luego fue embestido por otro desde atrás, lo que involucró a un tercer vehículo
El siniestro ocurrió a las 6 del sábado y mantuvo la arteria cortada hasta las 11 a la altura de la ruta 197 (kilómetro 31). Además otras dos personas resultaron afectadas físicamente. Todos los heridos fueron trasladados a los hospitales de Pacheco y San Isidro.
El accidente de Panamericana en el que murió una niña de 2 años
De acuerdo con las primeras versiones, un Volkswagen Gol, en el que iba la víctima junto a sus padres (los dos de 27 años), se vio obligado a frenar en uno de los carriles centrales a raíz de un desperfecto técnico. Unos segundos después otro vehículo, una Renault Captur conducida por un hombre de 49 años, impactó contra la parte trasera del rodado detenido y volcó, en el video se aprecia que no atinó a frenar. Tras ello también otro auto quedó involucrado en el siniestro.
El medio bonaerense Inforbano difundió el video de la tragedia, donde se ve el fuerte impacto que hace que uno de los vehículos salga disparado hacia el carril de la izquierda e impacte al tercero
La madre de la víctima está en grave estado, mientras que el padre y el conductor de la Captur presentan lesiones leves y están fuera de peligro.
Video del accidente en Panamericana donde murió una nena de 2 años
Intervienen en el caso la Comisaría N°5 de Tigre y la UFI de El Talar, que abrieron una causa por “Homicidio Culposo y Lesiones Culposas” e imputaron al conductor de 49 años que manejaba la Captur. Se le realizó el test de alcoholemia, pero todavía se desconoce el resultado.