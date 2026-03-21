Vestidos como obreros asaltaron una constructora en Godoy Cruz y los delató el perro Sky

perro sky

El rastro del delincuente

Tras el asalto, los malvivientes emprendieron la huida, pero en el camino comenzaron a descartar evidencias para pasar inadvertidos. Gracias al sistema de videovigilancia del CEO, la Policía logró hallar parte del botín y prendas de vestir -incluido uno de los chalecos usado en el atraco- ocultas en las cercanías.

Fue en ese momento cuando entró en acción Sky que tomó el olor de los elementos descartados y comenzó un seguimiento preciso por las inmediaciones de la zona.

El rastro fue tan nítido que el perro guió a los efectivos directamente hacia un joven de 17 años, a quien marcó de forma determinante como uno de los autores del hecho.

Detención y peritajes por el asalto

El sujeto fue aprehendido de inmediato y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia de Menores.

Mientras tanto, el personal de Policía Científica trabajó en el lugar del robo y sobre los elementos recuperados para intentar identificar a los otros 2 cómplices que aún permanecen prófugos.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el profesionalismo del Cuerpo de Canes, señalando que el entrenamiento de animales como Sky permite resolver situaciones de flagrancia donde la tecnología de cámaras a veces encuentra sus límites.