Un audaz asalto se registró en las últimas horas en una empresa constructora de Godoy Cruz, donde 3 delincuentes utilizaron una puesta en escena para alzarse con un importante botín. Sin embargo, el plan criminal se desmoronó gracias al olfato de Sky, un ovejero alemán del Cuerpo de Canes de la Policía que resultó clave para atrapar a uno de los sospechosos.
Vestidos como obreros asaltaron una constructora en Godoy Cruz y los delató el perro Sky
El análisis de las cámaras del CEO permitió reconstruir el recorrido de los 3 delincuentes. Con el olfato del perro de la Policía se detuvo a uno de ellos
El hecho ocurrió en un predio ubicado sobre la calle El Zonda, en el barrio SUPE. Según la denuncia, 3 hombres irrumpieron en el sector administrativo de la obra vistiendo chalecos refractarios, simulando ser parte del personal.
Una vez adentro, mostraron sus verdaderas intenciones: bajo amenazas con un arma de fuego, redujeron a los empleados y sustrajeron una gran suma de dinero en efectivo y 2 celulares.
El rastro del delincuente
Tras el asalto, los malvivientes emprendieron la huida, pero en el camino comenzaron a descartar evidencias para pasar inadvertidos. Gracias al sistema de videovigilancia del CEO, la Policía logró hallar parte del botín y prendas de vestir -incluido uno de los chalecos usado en el atraco- ocultas en las cercanías.
Fue en ese momento cuando entró en acción Sky que tomó el olor de los elementos descartados y comenzó un seguimiento preciso por las inmediaciones de la zona.
El rastro fue tan nítido que el perro guió a los efectivos directamente hacia un joven de 17 años, a quien marcó de forma determinante como uno de los autores del hecho.
Detención y peritajes por el asalto
El sujeto fue aprehendido de inmediato y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia de Menores.
Mientras tanto, el personal de Policía Científica trabajó en el lugar del robo y sobre los elementos recuperados para intentar identificar a los otros 2 cómplices que aún permanecen prófugos.
Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el profesionalismo del Cuerpo de Canes, señalando que el entrenamiento de animales como Sky permite resolver situaciones de flagrancia donde la tecnología de cámaras a veces encuentra sus límites.