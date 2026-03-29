Una nena de 11 años quedó internada tras haber sido golpeada brutalmente por su padrastro

De acuerdo al testimonio de la mujer, la nena llegó en busca de protección luego de ser atacada. Ante esta situación, los agentes dieron intervención a la Unidad de Protección Integral (UPI), solicitaron asistencia médica urgente y comenzaron un operativo para dar con el agresor.

La nena fue trasladada a la Guardia de Emergencia Pediátrica, donde quedó internada con heridas en la cara, en los brazos y las piernas. Allí, permanece bajo observación.

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Tras un operativo en la zona del barrio Ex Aeroclub, la policía logró detener al sospechoso, un joven de 20 años, que fue llevado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

La abuela de la nena, con quien vive desde su nacimiento, radicó la denuncia y explicó que la menor había ido a visitar a su madre cuando ocurrió el ataque.

Otro caso pero de agresión sexual

Otro caso de agresión, esta vez sexual, fue registrado en Santa Clara del Mar, cuando una nena de 11 años denunció a su padrastro después de encontrarlo abusando de su hermana de 14.

Según informaron fuentes policiales, la nena llegó sola a la comisaría y contó con detalles lo que había presenciado al ingresar a su casa. Los efectivos actuaron de inmediato y dieron aviso a las autoridades judiciales del partido de Mar Chiquita.

Fuente: tn.com.ar