Una nena de 11 años fue violada en el baño de su escuela

La denuncia detalla que la víctima fue violada en un baño de la escuela Nº 1.319 "José Ortolani" de la ciudad de Rosario. Este lunes hubo una nutrida movilización en las puertas del colegio y, en un ambiente tenso, pidieron explicaciones a las autoridades escolares. El tránsito en el lugar estaba interrumpido. La madre de la víctima fue llevada a un centro de salud porque se descompensó en medio de todo el accionar.

El abuso sexual -siempre según la denuncia de los familiares de la víctima- tuvo lugar el miércoles, según la información que brindó desde el lugar el periodista Daniel Amoroso (Cada Día, El Tres) y fue denunciado el viernes cuando la víctima le contó a su familia. "Me la violaron en la escuela. Salió a las 12.20 y no quería que la abrace. Se acostó a dormir. Al padre le dijo que le dolía mucho el cuello. Después empezó con dolores. No quería decir nada", dijo la madre de la nena.

Luego detalló : "Solo quería dormir. El jueves a la tarde le contó a su madrina que un nene la manoseó y la agarró. Le decía 'Me va a molestar de nuevo'. La llevé al (hospital de niños) zona norte. Tenía lastimado. Hice la denuncia. Fui a la Comisaría de la Mujer".

La madre de la alumna abusada sostuvo que desde la escuela le señalaron que la iban a ayudar "si no hacían una marcha". "Ella me hizo un dibujo de cómo era el pibe. No quiere venir a la escuela ella porque tiene mucho miedo. Solo quiere que la abrace", concluyó.

Protesta de padres por denuncia de abuso en una escuela

En tanto, la directora de la escuela 1.319 explicó que ofrecieron "contención a la familia" y que están investigando la denuncia. "Tampoco sabemos si es de séptimo. No sabemos nada. Estamos llevando la causa, averiguando. No estamos tapando nada. Nosotros queremos el bienestar de los chicos", finalizó la educadora.