Una mujer y sus hijos sufrieron un incendio en su casa y sospechan que fue causado por su ex

Valeria contó que dormían y fue su hijo más chico quien le avisó que había fuego. Inmediatamente la mujer salió de su casa con los dos niños y le avisó a un vecino que se incendiaba su casa. "Ahí nomás salieron todos los vecinos para ayudarme", dijo la víctima.

incendio en mendoza las heras barrio 5 mil lotes 2.jpg La vivienda quedó inhabitada debido a la posibilidad de derrumbe luego del incendio ocurrido en la mañana de este martes.

Además, llamaron al 911 y en pocos minutos llegaron los Bomberos Voluntarios de Las Heras, quienes controlaron las llamas y determinaron que las pérdidas fueron totales y además hay peligro de derrumbe.

Los peritos de Bomberos del Cuartel Central deberán hacer la inspección correspondiente para determinar las causas por las que se inició el incendio.

Quienes quieran colaborar con ropa, colchones, frazadas, alimentos y todo lo que pueda ser para ayudar a Valeria y sus hijos pueden comunicarse al 261 647 0544.

Un posible incendio intencional en contexto de violencia de género

Rosa, madre de Valeria y abuela de los niños, contó que todavía no saben cuál fue la causa de incendio. Dijo que pudo haber sido por un cortocircuito o que investigan si fue cometido por la ex pareja de la mujer de 32 años, quien tiene una restricción de acercamiento por violencia de género.

"Los vecinos lo vieron salir corriendo de acá esta mañana. También estuvo por acá el sábado y el domingo. Ahora me llamó su madre y me dijo que su hijo está en Tupungato", dato que Rosa descree por completo.

incendio en mendoza las heras barrio 5 mil lotes 3.jpg Valeria, de 32 años, y sus hijos de 4 y 8 años, se quedaron sin nada y necesitan ayuda de todo tipo.

"Mi hija le puso una perimetral porque le pegaba, y la amenaza de muerte por mi teléfono permanentemente", agregó la mujer.

"Nunca pensé que me iba a hacer esto. No sé qué mas hacer. Solo pido que se termine pronto, estoy cansada ya", dijo Valeria haciendo referencia a las situaciones que padece con su ex pareja, quien además es el padre de sus hijos.

"Varias veces me amenazó con que me iba a matar, me dice que yo lo engaño y no hago nada", expresó la mujer y agregó que en el momento del incendio en su casa "los vecinos dicen que lo vieron salir corriendo de acá".

El desesperado pedido de una mujer víctima de violencia de género

"No aguanto más, siempre tengo que vivir con miedo. Pido que me protejan a mi y a mis hijos, ¿qué tengo que esperar? ¿que me mate para que la justicia se mueva?", reclamó la víctima.

incendio en mendoza las heras barrio 5 mil lotes 4.jpg Rosa y su hija Valeria mientras contaban a El Siete la difícil situación que viven por las constantes amenazas de muerte de su ex pareja.

Relató que lo denunció en febrero pasado y recién la semana pasada le pusieron la restricción de acercamiento. "Él nunca dejó de aparecer, me llama por teléfono, anda por acá, todos los vecinos lo ven en las noches", aseguró la víctima de violencia de género.

"Quiero que me deje vivir en paz, si yo con él no quiero estar más. Solo quiero estar con mis hijos", suplicó Valeria. "El sábado me llamó y me dijo que si yo estaba con otro hombre él me iba a matar", contó sobre las amenazas que no deja de recibir.