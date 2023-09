Por el incendio en la playa San Agustín, el intendente de Capital busca erradicarla y hacer viviendas

incendio en mendoza playa san agustin 3.jpg Las llamas se veían desde varios puntos de la Ciudad y afectó a al menos 30 familias de La Favorita.

Un guardia de una garita del barrio Dalvian fue quien alrededor de las 3 notó que había fuego hacia el Oeste y avisó al 911. Al lugar llegó la Policía y una dotación de Bomberos, quienes se dieron cuenta que el fuego era incontrolable y pidieron apoyo. Al principio las llamas afectaban 150 metros cuadrados de la playa que rápidamente se extendió a 400 metros cuadrados.

Personal de Capital hicieron un relevamiento en el barrio La Favorita y determinaron hasta el domingo que 30 familias sufrieron las consecuencias directas del incendio en la playa San Agustín. "12 familias del barrio Alto Mendoza, de las cuales 3 fueron evacuadas. Del barrio Libertador fueron 18 casas con daños y 6 familias evacuadas", detalló Suarez.

incendio en mendoza playa san agustin.jpg Las llamas comenzaron alrededor de las 3 del sábado y los Bomberos tardaron varias horas en controlar el incendio.

Ayuda para los vecinos de la playa San Agustín

"El domingo me reuní con 4 familias que tuvieron destrucción total en sus casas y me decían: 'Perdí todo, no tengo nada, ni ropa para ponerme para ir a trabajar el lunes'. Trabajamos todo el día para tratar de retomar la normalidad de sus vidas, ya que también muchos chicos tienen que ir a la escuela hoy", sostuvo el intendente.

Además, indicó que en las casas que sufrieron daños menores les llevaron materiales para que las repararan. "En las más afectadas vamos a trabajar en una solución en conjunto con el municipio con el IPV. El sábado estuve en comunicación con el gobernador, con el ministro Mario Isgró, con el IPV para trabajar en una solución para estas familias que perdieron sus casas, y que no en todos los casos estas viviendas estaban pegadas a la playa".

Incendio san agustín ministerio 3.jpg Muchas de las viviendas afectadas no estaban pegadas a la playa de secuestros, sino que pedazos de vehículos en llamas llegaron hasta casas y provocaron pérdidas totales.

Ulpiano Suarez busca erradicar la playa San Agustín

El intendente de Capital recordó que "hace tiempo venimos planteando que no puede estar funcionando allí. Recuerdo al comienzo de la gestión que se produjo un incendio y desde allí empezamos a trabajar. Hay una ley en la Legislatura para avanzar con la erradicación y la compactación. Hay muchas patas involucradas, el Gobierno provincial, el Poder Judicial, el municipio".

"Lamentablemente llegamos a esta situación para decir esto no puede continuar. En el transcurso de este lunes me voy a comunicar con el gobierno provincial y vamos a plantear que esta playa quede totalmente clausurada e inhabilitada", señaló.

incendio en mendoza playa san agustin 6.jpg Tras el gran incendio, y con varias familias afectadas, el intendente de Capital busca erradicar la playa San Agustín del corazón de La Favorita.

Agregó: "Esta situación no se puede seguir dando. Los vecinos nos decían que esto trascendió por la magnitud, pero que es frecuente tener pequeños focos de incendios que tienen en alerta permanente a los vecinos".

Ulpiano sostuvo que ahora deben trabajar "en la remediación del gran impacto ambiental que generó el incendio con la cantidad de fluidos que durante años cayeron en el terreno. Va a haber que remediar y pensar en un gran proyecto de desarrollo habitacional para darle solución a la gente que vive allí".