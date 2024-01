Una mujer acusada de golpear y amenazar a su novia fue imputada por violencia de género

polo-judicial-mendoza-01.jpg El caso se ventila en el Polo Judicial Penal. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El caso comenzó a ser investigado por la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Esto se debe a que, cuando radicó la denuncia, la mujer fue consultada acerca de quién cumplía el rol masculino dentro de la relación y aseguró que la sospechosa "para mí se percibe varón por la ropa que usa, sus perfumes, su porte y sus gestos".

El caso quedó calificado como lesiones leves y amenazas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La denunciada, que es empleada de la empresa de troles, no fue detenida pero su abogado, Jorge Hinojosa, presentó un pedido de mantenimiento de libertad. La solicitud fue aceptada este viernes por el juez Juan Manuel Pina, quien avaló que sea imputada pero que continúe en libertad previo rendir una caución de 500 mil pesos.

► TE PUEDE INTERESAR: En un año crecieron 33% los femicidios en el país y hubo 322 crímenes en 2023

Más allá de que en la audiencia penal no se discutió la calificación legal del hecho, el magistrado advirtió que se debe revisar el agravante de violencia de género ya que no se ha determinado en el expediente si la acusada se autopercibe como de género masculino. Incluso no es necesario que en una relación homosexual una de las partes tenga que cumplir un rol varonil, según comentaron fuentes judiciales.

El expediente seguramente volverá a ser discutido en los próximos días y tendrá la atención de las autoridades judiciales no por la gravedad del delito sino por lo paradigmático en cuanto a temas como violencia e identidad de género.

► TE PUEDE INTERESAR: Imputaron por intento de femicidio al sospechoso de prender fuego a su novia en San Rafael