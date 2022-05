Una jueza desechó la versión de un accidente y ratificó la prisión contra acusado de matar a su bebé

En esa audiencia, el propio fiscal no se opuso a un pedido de libertad que realizó la defensa de Solange Díaz, la madre de la menor, quien también estaba detenida e imputada por el hecho. La nueva tesis sostiene que la joven de 22 años era víctima de violencia de género por parte de su novio y que no tuvo participación en el caso de maltrato infantil. De hecho, no hubo que esperar a este martes a que resolviera la jueza y desde hace unos días se encuentra en libertad.

Tras la resolución de este martes, el camino de la investigación marca que Solange Díaz terminará sobreseída en las próximas semanas y que Leonel Peralta deberá enfrentar un juicio por jurado popular que defina si es culpable o no de homicidio de su hija. De todas formas, la defensa todavía puede apelar la prisión preventiva ante un Tribunal superior.

Solange Milagros Tello 3.jpg La pequeña Emma estaba a pocos días de cumplir dos meses de vida.

Presunto maltrato infantil

El viernes 1 de abril, cerca del mediodía, Solange Díaz ingresó al Hospital Gailhac con su bebé que estaba a punto de cumplir dos meses. La menor estaba sin vida y los médicos no pudieron hacer más que constatar su deceso. Según el procedimiento policial, la joven explicó que la pequeña estaba con flema y que se había ahogado cuando le daba la teta.

Sin embargo, los profesionales de la Salud constataron rápidamente las lesiones que tenía la pequeña Emma y notificaron a las autoridades. Al día siguiente, el fiscal Carlos Torres ordenó un allanamiento en la casa de El Algarrobal donde vivía la pareja desde hacía cinco días y ambos quedaron detenidos.