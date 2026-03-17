Una joven fue atacada en la cara con una tijera al salir de un boliche en Rosario

sirena-policia-noche-patrullero-001.jpg Una joven de 18 años, brutalmente atacada en Rosario.

La violenta secuencia quedó registrada por testigos que grabaron el momento y las imágenes se viralizaron rápidamente.

Estado de la víctima

La joven herida fue asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) en el lugar, donde le diagnosticaron cortes en el cuero cabelludo y en un pómulo.

A pesar de la gravedad del ataque, se encuentra fuera de peligro y no fue necesario su traslado a un hospital.

Investigación en curso

Tras el hecho, la policía secuestró la tijera utilizada en la agresión, mientras se investigan las circunstancias que desencadenaron la pelea.

El caso volvió a poner en foco la violencia en la nocturnidad rosarina, especialmente en zonas céntricas donde se concentran boliches y gran cantidad de jóvenes durante los fines de semana.