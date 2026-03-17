Una joven de 18 años fue brutalmente agredida a la salida de un boliche en Rosario, donde otra mujer la atacó a golpes y la apuñaló en el rostro con un objeto punzante, en un hecho que generó conmoción.
Una joven fue atacada en la cara con una tijera al salir de un boliche en Rosario
Una joven de 18 años fue brutalmente agredida a la salida de un boliche en Rosario: otra mujer la atacó a golpes y la apuñaló en el rostro, generando conmoción
Cómo fue el ataque
El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado, en la zona de Urquiza al 1800, cuando dos jóvenes comenzaron una pelea en plena vía pública tras salir del local bailable.
Según se pudo reconstruir, ambas se trenzaron a golpes hasta que una de ellas sacó una tijera y comenzó a apuñalar a la otra en la cara y la cabeza, provocándole múltiples cortes.
La violenta secuencia quedó registrada por testigos que grabaron el momento y las imágenes se viralizaron rápidamente.
Estado de la víctima
La joven herida fue asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) en el lugar, donde le diagnosticaron cortes en el cuero cabelludo y en un pómulo.
A pesar de la gravedad del ataque, se encuentra fuera de peligro y no fue necesario su traslado a un hospital.
Investigación en curso
Tras el hecho, la policía secuestró la tijera utilizada en la agresión, mientras se investigan las circunstancias que desencadenaron la pelea.
El caso volvió a poner en foco la violencia en la nocturnidad rosarina, especialmente en zonas céntricas donde se concentran boliches y gran cantidad de jóvenes durante los fines de semana.