Una expolicía que vendía contenido erótico fue detenida con drogas y armas tras un choque fatal

policia hot El arma y las balas que le encontraron a Nicole Verón. Foto: gentileza

Según la reconstrucción preliminar, Verón viajaba como acompañante en el BMW junto a otras dos mujeres cuando ocurrió el choque.

Un arma, drogas y nuevas líneas de investigación en el caso de la expolicía que vendía contenido erótico

Mientras las fuerzas de seguridad trabajaban en la asistencia a los involucrados y en las pericias iniciales, una situación llamó la atención de los efectivos. De acuerdo con la investigación, Verón habría ingresado a un móvil de la Policía Federal Argentina y ocultado una pistola Bersa calibre 9 milímetros. Posteriormente, el arma fue hallada con cargador colocado y municiones aptas para su utilización, según publican medios nacionales.

Durante la requisa también se secuestró droga y elementos presuntamente utilizados para su fraccionamiento. A partir de estos hallazgos, los investigadores comenzaron a analizar una posible vinculación con actividades de narcomenudeo.

policia hot 8 Algunas publicaciones de la expolicía. Fotos: redes

La expolicía quedó detenida bajo una imputación inicial por homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito.

Por disposición judicial, el BMW fue secuestrado para la realización de peritajes, mientras que la escena del accidente permaneció preservada para el trabajo de los especialistas.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 descentralizada de Ezeiza, que busca determinar las circunstancias exactas que derivaron en el choque fatal y profundiza además en los elementos encontrados durante el procedimiento.