Nicole Verón, la expolicía de la Ciudad de Buenos Aires que hace unos años alcanzó notoriedad por publicar videos de contenido erótico utilizando su uniforme, fue detenida este miércoles tras un siniestro vial que terminó con la muerte de un hombre en la Autopista Riccheri.
Una expolicía que vendía contenido erótico fue detenida con drogas y armas tras un choque fatal
Se hizo conocida por los contenidos eróticos que vendía en la web. La echaron de la fuerza y ahora vuelve a ser noticia por la muerte de una persona
El hecho trágico ocurrió a la altura del kilómetro 23 en sentido hacia Ezeiza, y tuvo como protagonistas a una camioneta Ford Ecosport, un BMW en el que viajaba Verón y un Toyota Etios.
La víctima fatal fue identificada como Hugo Javier López, de 48 años, conductor de la Ecosport, quien salió despedido del vehículo a raíz del impacto y falleció en el lugar. En tanto, el conductor del Toyota Etios, identificado por sus iniciales W.T., también de 48 años, no sufrió lesiones.
Según la reconstrucción preliminar, Verón viajaba como acompañante en el BMW junto a otras dos mujeres cuando ocurrió el choque.
Un arma, drogas y nuevas líneas de investigación en el caso de la expolicía que vendía contenido erótico
Mientras las fuerzas de seguridad trabajaban en la asistencia a los involucrados y en las pericias iniciales, una situación llamó la atención de los efectivos. De acuerdo con la investigación, Verón habría ingresado a un móvil de la Policía Federal Argentina y ocultado una pistola Bersa calibre 9 milímetros. Posteriormente, el arma fue hallada con cargador colocado y municiones aptas para su utilización, según publican medios nacionales.
Durante la requisa también se secuestró droga y elementos presuntamente utilizados para su fraccionamiento. A partir de estos hallazgos, los investigadores comenzaron a analizar una posible vinculación con actividades de narcomenudeo.
La expolicía quedó detenida bajo una imputación inicial por homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito.
Por disposición judicial, el BMW fue secuestrado para la realización de peritajes, mientras que la escena del accidente permaneció preservada para el trabajo de los especialistas.
La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 descentralizada de Ezeiza, que busca determinar las circunstancias exactas que derivaron en el choque fatal y profundiza además en los elementos encontrados durante el procedimiento.