Una empresa metalmecánica de Las Heras está a punto de cerrar sus puertas por los robos

Muchas maquinarias, a pesar de lo pesadas que son, fueron encadenadas y soldadas al piso para que no sean robadas, pero a pesar de eso los delincuentes se las ingenian para sacarlas debido a que en el interior tienen cobre. Si no pueden llevárselas, de todas formas las dañan.

inseguridad en mendoza robos metalmecanica las heras 3.jpg En la empresa metalmecánica Tecnología Internacional Rossi piensan en cerrar sus puertas debido a la ola de robos que sufren hace 15 días. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Este miércoles, cuando los empleados llegaron a trabajar, no pudieron hacer nada debido a que no tenían electricidad trifásica porque en la madrugada les destrozaron un tablero. De los 15 trabajadores, 11 de ellos se fueron a sus casas ya que no tenían nada qué hacer. Además, robaron muebles, inodoros, lavamanos y computadoras.

inseguridad en mendoza robos metalmecanica las heras 6.jpg Tuvieron que soldar máquinas al piso y hasta encadenarlas para que no sean robadas. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El triste relato de inseguridad de una empresa de más de 70 años

Cristina Fernández, una de las socias de la metalmecánica de Las Heras, lamentó: "Estamos solos en este infierno. Estamos desolados y debido a los robos reiterados y vandalismos que sufrimos está en peligro nuestra empresa. Nos vamos a quedar sin nada, somos 15 familias que viven de esta empresa. Hoy 11 empleados se fueron a sus casas porque no tenemos electricidad trifásica, ni agua ni gas. Nos dejaron sin ningún servicio básico".

inseguridad en mendoza robos metalmecanica las heras 5.jpg Aseguraron que les cortaron los cables a todas las máquinas para robar el cobre. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

La mujer sostuvo que hace 15 días que sufren robos, daños y vandalismos. "Entraron a las oficinas, se robaron todo hasta los elementos de los baños, de la alacena nos robaron los alimentos que tiene la gente para tomar y comer algo, también las computadoras. Ahora estamos pidiendo computadoras prestadas para poder trabajar. También se llevaron muebles y se robaron herramientas que son muy importantes y carísimas. Nunca se vivió un robo así", relató.

Agregó: "Tenemos cierre perimetral electrificado, cámaras y alarma, pero las tuvimos que cambiar tres veces porque rompen el sistema".

inseguridad en mendoza robos metalmecanica las heras 7.jpg A pesar de todas las medidas de seguridad que tiene esta empresa de Las Heras, los delincuentes las destrozan para ingresar. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Dijo que a pesar de hacer todas las denuncias, no se acercó ninguna autoridad, "vino la Policía, tomaron huellas, pero dicen que venían con guantes. Estamos solos en este infierno".

Fabricio Palomo es un operario que lleva 14 años en la empresa y afirmó que tiene compañeros que llevan más de 40 años. "Esto me supera, estos robos que son por escalamiento y en banda, rompen todo, es vandalismo y odio hacia nosotros, ya no se puede trabajar más así".

"No quedó una máquina con cable. Se llevaron hasta el inodoro y el lavamanos. Necesitamos más seguridad porque no se puede trabajar así. Rompen las cámaras con palos o piedras. Nos estamos quedando sin trabajo", se lamentó el empleado.