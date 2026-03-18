Una discusión por un chancho desató el crimen de un joven padre en Las Heras

crimen las heras Las armas de fuego que se secuestraron en la investigación por el crimen.

Una de las balas impactó en el cuello de Leandro Ontivero. El joven alcanzó a correr unos metros pero cayó desplomado. A los pocos segundos perdió al vida, tal como constató una ambulancia del Servicio de Emergencias Médico que llegó hasta el lugar.

La investigación por el crimen en El Borbollón

Leandro Ontivero era fanático de Independiente Rivadavia, sin antecedentes penales, abocado a su hija y trabajador -tal como lo describió su entorno en las redes sociales-. La pesquisa por el crimen ya tiene a dos personas detenidas: un hombre y una mujer que fueron capturados tras allanamientos que se realizaron en esa misma barriada de Las Heras a los pocos minutos.

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No sólo se avanzó con la captura de los sospechosos sino que también se incautó media docena de teléfonos celulares y 3 armas de fuego, que ahora serán peritadas para determinar si alguna de ellas fue con la cual se concretó el crimen.

La pareja detenida y los elementos secuestraron quedaron a disposición de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta. En las próximas horas, la investigadora judicial definirá si imputa a los sospechosos -se reserva su identidad- por el crimen.