En Godoy Cruz

Una bicicletería fue blanco de un robo cometido por ladrones que se llevaron computadoras y rodados

Ladrones usaron una barreta para reventar la puerta de una reconocida bicicletería de Godoy Cruz. El robo ocurrió durante la madrugada de este miércoles

El local de Maxi Bici de Godoy Cruz fue blanco de ladrones que cometieron un robo durante la madrugada de este miércoles.

Ladrones cometieron un robo en una reconocida bicicletería de Godoy Cruz de donde se llevaron computadoras y rodados. Usaron una barreta para romper la puerta e ingresar. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio, pero las públicas no tomaron el momento debido a que las tapaba un árbol.

El robo ocurrió alrededor de las 3.20 de este miércoles en el local de Maxi Bici ubicado en calle Beltrán Sur 423, casi calle Güemes, de Godoy Cruz, cuando delincuentes fueron con una barreta y reventaron el vidrio de la puerta de ingreso.

La Policía fue alertada sobre el robo por la alarma instalada en el local de Maxi Bici, de Godoy Cruz. Imagen ilustrativa.

En ese momento se activó la alarma del comercio y alertaron al 911. Mientras, los ladrones robaron 2 computadoras, 2 bicicletas y escaparon en segundos del lugar.

Cuando llegó la Policía encontraron una barreta, el vidrio roto y se notaba que habían alcanzado a cometer el robo.

El dueño del local llegó al lugar y constató que lo que le robaron eran 2 computadoras y 2 bicicletas.

Al revisar las imágenes de las cámaras instaladas dentro del local vieron que los ladrones que cometieron el robo habían usado una barreta metálica para ingresar y la habían dejado tirada en el negocio.

El dueño del local confirmó el robo al notar que le faltaban 2 computadoras y 2 bicicletas, además de encontrar una barreta metálica. Imagen ilustrativa.

La Policía la secuestró como un elemento de prueba para la investigación. Además, al revisar las cámaras del Ministerio de Seguridad estas no captaron el momento del robo debido a que un árbol tapaba la imagen.

Durante la madrugada de este miércoles un robo similar ocurrió en un local de motos de pleno centro de Mendoza.

