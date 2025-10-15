Una bicicletería fue blanco de un robo cometido por ladrones que se llevaron computadoras y rodados

Cuando llegó la Policía encontraron una barreta, el vidrio roto y se notaba que habían alcanzado a cometer el robo.

El robo en Maxi Bici de Godoy Cruz

El dueño del local llegó al lugar y constató que lo que le robaron eran 2 computadoras y 2 bicicletas.

Al revisar las imágenes de las cámaras instaladas dentro del local vieron que los ladrones que cometieron el robo habían usado una barreta metálica para ingresar y la habían dejado tirada en el negocio.

policia de mendoza.jpeg El dueño del local confirmó el robo al notar que le faltaban 2 computadoras y 2 bicicletas, además de encontrar una barreta metálica. Imagen ilustrativa.

La Policía la secuestró como un elemento de prueba para la investigación. Además, al revisar las cámaras del Ministerio de Seguridad estas no captaron el momento del robo debido a que un árbol tapaba la imagen.

Durante la madrugada de este miércoles un robo similar ocurrió en un local de motos de pleno centro de Mendoza.