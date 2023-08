Embed

Según las víctimas, entre ellos Sebastián Guillot, organizador de la fiesta y Leandro Bastías, encargado del salón, y algunos asistentes al baile, se vivieron momentos de mucha angustia al sufrir este robo en Las Heras, agravado (por cometerse en banda y en poblado). Amedrentando a los presentes por el número de agresores, y atacando a pedradas al lugar, se alzaron con un botín de $320 mil -la recaudación- en efectivo, y lo que tuvieron a mano, como ropa, celulares, y hasta una panchera y bebidas. Lo que no pudieron robar lo destruyeron.

Robo y daños millonarios

"En el parte policial sólo se ha contado el dinero en efectivo que se llevaron los asaltantes, pero no se ha tenido en cuenta el equipo que se llevaron del DJ -consolas, amplificadores y otros elementos de sonido-, las ruedas de auxilio de los autos, y lo peor, fueron los daños. Las motos de los chicos que trabajan en el lugar fueron destrozadas y los vidrios de los autos. Las pérdidas superan a grosso modo los cuatro millones de pesos", informó consternado Gullot.

Alertado el personal policial al teléfono 911, alcanzó a detener a algunos participante en plena huida, a bordo de un colectivo de línea, donde se secuestraron elementos robados y algún arma blanca. En el video también se puede ver que uno de los atacantes esgrime un arma de fuego (de puño).

Seis menores fueron los aprehendidos, 4 de 17 años, uno de 16 y el restante de 15.

La desazón de los empresarios

Luego de este ataque, que según los organizadores no tenía antecedentes, Sebastián Gullot confesó que se arrepiente de la inversión que encaró con un primo al alquilar el boliche lasherino. "Yo he vivido en Estados Unidos desde los tres años, y hace unos meses quise venir a "mi país" a invertir algunos dólares que había ganado trabajando allá. Pero luego de ver que una bandada de entre 50 o 60 personas entró a la fuerza, algunos armados, con una "chuza" y hasta un arma de fuego, e hizo lo que quiso, me ha quitado las ganas de seguir".

"Era una noche hermosa, donde organizamos una fiesta M-17 (menores de 17) y vinieron unos delincuentes a arruinar todo justo cuando estábamos terminando, tipo 4.45, como dice el reglamento. Menos mal que no tratamos de resistirnos, solo el encargado del boliche, que en la desesperación tiró algunas piedras, pero la consigna nuestra fue la seguridad de los chicos, así que los metimos adentro, por ya habían comenzado a irse, y los resguardamos. Habían quedado unos 400 jóvenes, y habían venido cerca de mil", explicó Gullot.

"El accionar de la policía no fue el mejor, nunca vino la Policía Científica, tardaron media hora en llegar, y recién hoy (este lunes), como ha salido el tema en los medios, del Ministerio se han comunicado con nosotros", sumó el emprendedor.

Finalmente, Sebastián disparó la más dolorosa frase: "Nosotros no vamos a volver a abrir, no vamos a trabajar más en Las Heras, así inseguros como estamos, a nosotros nos alquilan ahí, así que le dijimos al dueño que no vamos a continuar. Yo me voy a volver a Estados Unidos".

