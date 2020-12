Una adolescente de 16 años fue estrangulada por su novio

La joven, identificada como Luz Belén Marino (16), llegó a ser trasladada al Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján, aunque una vez allí los médicos constataron que había fallecido.

En base a los dichos de la familia de la joven, la causa comenzó a investigarse como un presunto suicidio, aunque fue recaratulada como femicidio cuando mediante la operación de autopsia se constató que había muerto por asfixia mecánica.

Tras el análisis de diversos elementos de prueba, desde la Unidad Funcional de Instrucción 10 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo de María Laura Cordiviola, se dispuso la inmediata aprehensión de la pareja de Marino, Cristian Zanetti (22), como presunto autor del crimen.

En su declaración en sede policial, Zanetti aseguró que estaba peleado con Marino, por lo que el domingo le envió varios mensajes a través de las redes sociales para verla, según contaron fuentes con acceso a la causa.

Luego, agregó, como ni recibía respuesta de la adolescente llamó a la madre, que se encontraba trabajando, y le pidió las llaves de su casa para ir a verla. Fue allí, según dijo, que cuando ingresó a la vivienda encontró a la adolescente colgando de un cable del tipo coaxil.

El joven aseguró a la policía que rápidamente descolgó a su novia y dio aviso a la familia, precisó una fuente judicial, que agregó que Zanetti realizó tres llamadas pero ninguna fue para solicitar una ambulancia. Los investigadores no creyeron en el relato del joven, por lo que la fiscalía solicitó su aprehensión.

El informe preliminar de la autopsia, que fue realizada en la morgue de Chivilcoy, indicó que la adolescente murió por "estrangulamiento producido por asfixia mecánica".

Una fuente judicial confirmó que la marca analizada en el cuello de la víctima no se condice con que se haya colgado. Los pesquisas esperan los resultados finales, como por ejemplo de los rastros hallados debajo de las uñas de la joven para determinar si intentó defenderse.

Por otra parte, en las pericias realizadas en el lugar del hecho se estableció que no coincide la altura donde el imputado indicó que encontró a su pareja colgada con el largo del cable utilizado. La fiscal Cordiviola indagará mañana a Zanetti por el delito de "femicidio agravado por la relación de pareja", que prevé una pena de prisión perpetua.

Horas antes de su aprehensión, Zanetti realizó un posteo en la red social Facebook en el que se despidió de su pareja y ratifica la pista del suicidio. "Mi pequeña luz, que loco lo que hiciste, nos soltaste la mano por qué ?...Te voy a amar siempre como del primer día, fuiste y SOS el amor de mi vida lo mejor que me pasó en la vida, llena de amor y energía perdón por no haber estado en ese momento", escribió.

Y agregó: "…tengo un gran vacío no puedo sacarte de mi cabeza, dame una señal si necesitas que te acompañe en este viaje solo me quedaron los recuerdos y tus cosas, te tengo en mi corazón siempre… guíame y dame fuerzas que no doy más ya". Por su parte, Abril, una de las amigas de la adolescente, escribió que "Luz no se mató", culpó a Zanetti del hecho y aseguró que se trató de "otro femicidio injustificado".

"Luz no se mató, la mató su novio. Otro femicidio injustificado. Otro horror que fue resuelto rápido pero que tiene un porqué. Justicia por nuestra princesa. Fuerza a su familia", puntualizó.