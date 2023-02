Un penitenciario borracho empezó a los tiros en un colectivo e hirió a un joven

Según expresaron las fuentes a Télam, en un momento, el agente tomó una pistola Bersa Mini Thunder calibre 9 milímetros y comenzó a disparar hacia los demás pasajeros.

El atacante fue identificado como Hugo Rolando Robledo, de 42 años, quien pudo ser reducido por los pasajeros y tras quedar detenido se determinó que estaba alcoholizado.

Los investigadores determinaron que se trata de un arma de su propiedad, ya que los integrantes penitenciarios no portan pistolas reglamentarias.

Producto del ataque, Leonardo Ezequiel Pinto, un joven de 18 años, recibió un disparo con orificio de entrada y salida en una de sus piernas. La víctima fue atendida en el lugar y se encuentra fuera de peligro, expresaron las fuentes.

Al respecto, el joven recordó la situación en diálogo con el canal de noticias TN: "Cuando escucho el primer disparo me doy media vuelta para ver qué pasaba. Noté un forcejeo en la parte del fondo y el segundo disparo ya me impacta a mí".

En ese contexto, Leonardo señaló que el agente penitenciario llegó a realizar un segundo disparo, el cual impactó en la mochila del joven herido.

"Me salvó la mochila, porque estaba de espaldas. Me hubiese dado ahí si no la tenía puesta", expresó el joven que afirmó que se encontraba en ese colectivo "de casualidad" ya que se retiró temprano del trabajo al tener un inconveniente de salud.

En cuanto a la situación del agente, Leonardo aseguró que "estaba borracho" y que "empezó a tirar porque sí".

Ante tal situación, el penitenciario fue aprehendido en el cruce de Ruta 3 y Settino, en la localidad de Isidro Casanova.

En su poder, la policía incautó el arma utilizada, nueve cartuchos intactos y dos vainas servidas, además de documentación personal y vestimenta del Servicio Penitenciario Federal.

La causa quedó a cargo de la fiscal Analía Córdoba, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Matanza, quien ordenó la detención formal del imputado por el delito de "tentativa de homicidio".