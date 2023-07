Un matrimonio de jubilados se quedó sin nada al incendiarse su casa en Las Heras

incendios en mendoza las heras 2.jpg Las víctimas fueron auxiliadas por los vecinos que ayudaron con baldes con agua para controlar las llamas, además de llamar al 911. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

"Estamos todos bien, pero me quedé sin nada. Hasta la poquita plata que tenía se me quemó. Me quedé sin heladera, sin cama, sin ropa. Camperas, pantalones que tenía nuevos que todavía no estrenaba y estaba cuidando". sostuvo Domingo.

"Somos jubilados, pagamos la luz, el gas y todas esas cosas. No nos queda mucho dinero después. También nos quedamos sin documentos", agregó.

Quienes quieran colaborar con la pareja de jubilados que perdió todo tras el incendio en su casa, se pueden comunicar al 2615134934 con Jeremías, familiar de las víctimas.

incendios en mendoza las heras 4.jpg Domingo junto a su esposa, luego de perder todo al incendiarse su casa en Las Heras. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Un escenario desgarrador en medio del incendio en Las Heras

Cuando las llamas consumieron parte de la casa de Domingo y comenzaron a extenderse hacia las viviendas aledañas, fueron los mismos vecinos quienes salieron a auxiliar a las víctimas y a evitar como fuese que el fuego se extendiera aun más.

Por eso, varios se subieron a los techos de las casa desde donde largaban baldes con agua para tratar de frenar el avance de las llamas. Luego llegó la Policía, Bomberos y un camión hidrante y controlaron el incendio.

incendios en mendoza las heras 3.jpg Policía, Bomberos, un camión hidrante y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado trabajaron en el incendio en Las Heras. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Lo llamativo fue el gran humo que afectó el lugar, por lo que algunos vecinos y dueños de las casas lo inhalaron y fueron atendidos en el lugar en ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado.

Además, los dueños de las casas trataron de hacer todo lo posible para rescatar a sus mascotas, además de recuperar algunos elementos de valor antes de perderlo todo.

"Estamos todos bien, no fue para mayores, solo la casa que se incendió, pero la familia bien", expresó una mujer en medio del caos.