El desgarrador relato de la joven mujer que perdió a su hijo y a su marido en un incendio

La joven madre contó que se conoció con Juan cuando ella tenía 14 años y él 17. Más tarde fueron padres de su primer hijo, Gonzalo, o como lo llamaban en su familia, Gonzi. Luego llegaron a sus vidas tres nenas, que actualmente tienen 5, 7 y 10 años.

incendio en mendoza santa teresita las heras gonzalo espinoza 4.jpg Juan y Gonzalo en el colegio Teniente Coronel Pompilio Schilardi, de Las Heras, cuando el niño juró la bandera.

Belén destacó que Juan siempre se las ingenió para darle todo a su familia. Trabajaba en obras públicas, hacía cerámica, vendía materiales de construcción, "siempre buscando una manera de salir adelante".

Gonzalo, el más grande de los chicos, tenía 12 años y estaba en 6º grado de la escuela Teniente Coronel Pompilio Schilardi, en Las Heras. "Era la luz de los ojos de muchas personas", expresó Belén al recordarlo, y agregó: "Demasiado bueno, demasiado amor mi hijo para este mundo".

Era un niño siempre alegre y feliz que amaba bailar, pero a la vez muy tranquilo; que disfrutaba estar acostado en su cama o en el sillón. "Cuando era más pequeño cada vez que veía la oportunidad salía corriendo. Había que salir detrás y él se reía", contó su mamá con profundo amor.

Belén también relató que no siempre fue fácil, ya que pasaron muchas situaciones de discriminación debido a que Gonzalo tenía síndrome de Down y le partía el corazón el solo pensar que "él se iba a enfrentar a situaciones así siempre".

incendio en mendoza santa teresita las heras gonzalo espinoza 3.jpg Belén junto a su hijo Gonzalo.

La trágica noche en el barrio Santa Teresita

Belén, Juan, Gonzalo y las tres nenas dormían en su casa de la manzana C del barrio Santa Teresita, de Las Heras, cuando alrededor de las 4.30 del miércoles 5 de julio una de las nenas fue a despertar a sus papás para avisarles que había fuego en la pieza que compartía con sus hermanos.

Allí había una estufa eléctrica en el piso por temor a que los chicos la tocaran y se quemaran. La dejaban prendida para que durmieran más calentitos.

"Cuando nos despertó nuestra hija porque había fuego, ya no había luz y había agarrado las cuchetas de ellas", detalló Belén. "Mi marido reaccionó más rápido que yo y sacó la estufa al patio y entramos los dos a la pieza por mi hija que estaba en la cama de arriba. Ella ya se había bajado y corrió hacia nuestra pieza", agregó.

incendio santa teresita (1).jpg La casa de las víctimas en el barrio Santa Teresita, en Las Heras. Los vecinos rompieron el tanque de agua del techo para ayudar a apagar el fuego.

"Yo volví a entrar por mi nena de 5 años y casi no salimos ya que el fuego tapaba la puerta. Mi marido me llamaba y salimos agachadas. Él nos abrió la puerta para que saliéramos a la calle, y le dije que sacara a Gonza", recordó la mujer.

Juan nunca salió de la casa, ya que volvió a la habitación para buscar a su hijo mayor.

"Jamás, jamás imaginé que no lo hubieran logrado. Pensé todo el tiempo que ellos estaban en el patio. Confiaba tanto en que iba a entrar por él y que iban a salir", reflexionó y añadió: "Lo escuché gritar a mi marido y pensé que estaban juntos, que mi hijo estaba desmayado o algo así, y cuando entré de nuevo derecho al patio no estaban".

Ante la desesperación, en medio del humo, del fuego y de no entender qué pasaba, vio a su hijo ya sin vida y quedó paralizada. "Se me cayó el mundo", aseguró.

"Después, entre los vecinos trasladaron a mi marido envuelto. La policía estaba ahí, lo subieron al móvil, me subí con mi cuñado y nos fuimos hasta encontrar la ambulancia por el camino. Lo bajaron, intentaron dos veces reanimarlo. Me dijeron que se le habían quemado las vías respiratorias y me quedé ahí tirada a su lado", se lamentó al recordar los fatídicos hechos.

incendio en mendoza santa teresita las heras gonzalo espinoza 5.jpg Belén y Juan estaban juntos desde que tenían 14 y 17 años.

Ayuda para Belén y sus tres hijas

Desde el día la tragedia, Belén y las niñas recibieron mucha ayuda, pero todavía les faltan varias cosas para poder tener una casa donde volver a vivir las cuatro.

Precisan ropa, abrigos y zapatillas en buen estado para la mujer y sus hijas, además de frazadas. Aunque lo que más necesitan son materiales y pintura para construir un hogar. Además, mercadería o dinero para el día a día, ya que deben empezar de cero y sin el sostén de su familia.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo al alias de la hermana de Belén, AnaRomiaMaldonado, al CBU 0110636330063618176351, o comunicándose con ella al 2616373292.