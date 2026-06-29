Un ladrón de 35 años entró a robar a una casa los vecinos lo atraparon, lo desnudaron y le dieron una golpiza

Mientras la víctima llamaba al 911, los vecinos siguieron por cuatro cuadras al sospechoso. A medida que avanzaba la corrida, más personas se sumaron y comenzaron a golpearlo.

Según informaron fuentes policiales, el hombre fue despojado de su ropa durante la fuga y terminó completamente desnudo.

El intento de escape finalizó cuando el acusado logró subirse al techo de una casa en la esquina de Gallo y Onelli, donde fue finalmente detenido por la Policía.

Los efectivos debieron asistirlo y cubrirlo, ya que presentaba lesiones visibles producto de la golpiza.

El detenido fue identificado como Víctor Hugo Valor, de 35 años. Debido a las heridas sufridas, fue trasladado e internado en el Hospital Eva Perón de Merlo.

Las pocas cosas que había logrado robar fueron recuperadas por la Policía, de acuerdo a lo que informó el portal Primer Plano Online.

La causa quedó en manos del fiscal Pablo Masferrer, de la UFI N° 2 de Morón, que imputó al sospechoso por robo agravado por escalamiento.

Fuente: tn.com.ar