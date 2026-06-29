Un ladrón de 30 años entró a robar a una vivienda pero un grupo de vecinos lo atrapó, lo desnudaron y le dieron una tremenda golpiza. El hecho ocurrió en la localidad de Libertad, partido de Merlo.
Un ladrón de 35 años entró a robar a una casa los vecinos lo atraparon, lo desnudaron y le dieron una golpiza
Un ladrón de 35 años entró a robar a una vivienda pero un grupo de vecinos lo atrapó, lo desnudaron y le dieron una tremenda golpiza
Todo comenzó cuando la dueña llegó a su propiedad de la calle Jufré al 2600 y encontró al ladrón revolviendo sus cosas. Al verse descubierto, intentó escapar por la parte trasera de la casa. La mujer comenzó a gritar para pedir ayuda y eso alertó a los vecinos.
Rápidamente, varias personas se acercaron y vieron al delincuente trepando un paredón para escapar, por lo que iniciaron una persecución para impedir que se fugara.
Mientras la víctima llamaba al 911, los vecinos siguieron por cuatro cuadras al sospechoso. A medida que avanzaba la corrida, más personas se sumaron y comenzaron a golpearlo.
Según informaron fuentes policiales, el hombre fue despojado de su ropa durante la fuga y terminó completamente desnudo.
El intento de escape finalizó cuando el acusado logró subirse al techo de una casa en la esquina de Gallo y Onelli, donde fue finalmente detenido por la Policía.
Los efectivos debieron asistirlo y cubrirlo, ya que presentaba lesiones visibles producto de la golpiza.
El detenido fue identificado como Víctor Hugo Valor, de 35 años. Debido a las heridas sufridas, fue trasladado e internado en el Hospital Eva Perón de Merlo.
Las pocas cosas que había logrado robar fueron recuperadas por la Policía, de acuerdo a lo que informó el portal Primer Plano Online.
La causa quedó en manos del fiscal Pablo Masferrer, de la UFI N° 2 de Morón, que imputó al sospechoso por robo agravado por escalamiento.
Fuente: tn.com.ar