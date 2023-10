Un intenso tiroteo entre delincuentes y la Policía terminó con un hombre herido y otro detenido

Un móvil de la Comisaría 36 patrullaba por el interior del barrio Alas Argentinas, de Las Heras, alrededor de las 21 del jueves, donde vieron a dos personas que disparaban hacia el frente de una casa.

Cuando notaron que la Policía se acercaba a ellos no dudaron en dispararles, y los efectivos no tuvieron opción y respondieron a los tiros con sus armas reglamentarias, hasta que uno de los sospechosos cayó herido y el otro intentó escapar para no ser capturado.