No es de Cristian Guardati el cuerpo exhumado en el cementerio de Capital en julio

El laboratorio genético del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señaló este jueves en un informe que las muestras obtenidas de una exhumación en el cementerio de la Capital no corresponden a Christian Guardati, desaparecido el 23 de mayo de 1992 en Godoy Cruz. La madre había pedido esta diligencia en julio pasado cuando dijo: "No me voy a morir hasta encontrar a mi hijo".